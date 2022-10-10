تأهل 8 شركات محلية للمنافسة على رخصة استكشاف خام الجبس في السعودية

تعتزم المملكة العربية السعودية إطلاق مزايدة على رخصة استكشاف “خام الجبس” بعد تأهل 8 شركات محلية للمنافسة على الرخصة في المجمع التعديني بآبار القصب بمنطقة المدينة المنورة في المملكة، الذي تبلغ مساحته نحو 0.6 كيلو متر مربع.

رخصة استكشاف خام الجبس

وتضم قائمة الشركات المتأهلة التي جرى الإعلان عنها يوم الإثنين، “أسمنت المتحدة الصناعية”، و”الجبس الأهلية”، و”الجبس العالمية المحدودة”، و”الخياط للجبس المحدودة”، و”المتحدة للصناعات التعدينية”، و”جبس ينبع للصناعة”، بالإضافة إلى “مدى للجبس المحدودة”، و”مصنع أسك للجبس المحدودة”، وفق وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

وأفادت الوزارة عن وجود العديد من الشركات والمصانع الحاصلة على رخص استغلال لخام الجبس بالقرب من الموقع، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).