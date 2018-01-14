تأهل المتقدمين لأراضى المجتمعات العمرانية بنظام الشراكة فنياً

❐ مصادر: 14 ألف جنيه سعر المتر بفيلات العاصمة الجديدة بدور إبراهيمانتهت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من فض المظاريف الفنية للشركات العقارية المتقدمة للأراضى الاستثمارية المطروحة للبيع بنظام الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.وأكدت مصادر أنه سيتم فض المظاريف والعروض المالية الأسبوع ال

❐ مصادر: 14 ألف جنيه سعر المتر بفيلات العاصمة الجديدة

بدور إبراهيم

انتهت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من فض المظاريف الفنية للشركات العقارية المتقدمة للأراضى الاستثمارية المطروحة للبيع بنظام الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.

وأكدت مصادر أنه سيتم فض المظاريف والعروض المالية الأسبوع المقبل، مشيرة إلى قبول جميع عروض الشركات وتأهلها فنيا، بإجمالى 36 عرضاً، على 12 قطعة.

وأضافت المصادر، أنه من المنتظر عرض القطع التى شهدت تقدم مستثمر وحيد عليها، وعددها 5 قطع، باجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية المقبل، وفقاً للقانون.

وتقدمت بعروض وحيدة شركات إعمار مصر للتنمية، على 334 فدانا، والعربية للتنمية العقارية “أركو”، على 194.38 فدان، ورؤية للاستثمار العقارى، على قطعتين، بمساحات 243 و184 فدانا بالقاهرة الجديدة، وشركة المشرق، على 58.9 فدان بالشيخ زايد.

وشهد الطرح الثانى لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الخاص بأراضى الشراكة، تنافساً شرساً بين 21 شركة، على 3773.32 فدان، ما يعادل %57 من إجمالى المطروح، واستحوذت أراضى الشيخ زايد، «الأم والامتداد»، على النصيب الأكبر من عدد المتقدمين، بواقع 17 عرضاً، يليها القاهرة الجديدة، بعدد 16 عرضا.

واحتلت «إعمار مصر للتنمية»، النصيب الأكبر فى المنافسة، بواقع 5 قطع، تلتها العربية للتنمية العقارية «أركو»، المملوكة لرجل الأعمال السعودى، عبد الرحمن الشربتلى، بواقع 4 قطع.

فى سياق متصل، علمت «المال» أن سعر المتر بالفيلات التى تنفذها وزارة الإسكان بالحى السكنى الأول بالعاصمة الإدارية الجديدة، سجل حوالى 14 ألف جنيه، وتتراوح مساحات الفيلات بين 230 – 328 مترا، تسلم تشطيب سوبر لوكس، بتصميمات مودرن وكلاسيك.