تأمين مجري سيل وادي إسماعيل في مرسى مطروح

تفقد اللواء وليد المعداوى، رئيس مدينة مرسى مطروح والمهندس حسين السنيني مدير إدارة تنمية القرية بالمحافظة تأمين مجري سيل وادى إسماعيل بمنطقة الكيلو 4 ومسار مياه السيل حتي نهايته لضمان عدم انحراف المياه فى اتجاه المنازل، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالاستعداد لمواجهة حالة الطقس غير المستقر مع مراجعة شنايش صرف الأمطار ومخرات السيول.

ووجه رئيس مدينة مرسى مطروح بوضع السواتر الترابية بمجري السيل وتمهيده بالمعدات بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان عدم إعاقة مجرى المياه حتي نقطة التجميع حفاظا علي سلامة المواطنين والمبانى.

وفى سياق متصل، وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكاتف وتعاون جميع الجهات لمجابهة أي مواقف طارئة لمواجهة أى طوارئ مع حالة الطقس غير مستقرة، مع استمرار الاستعداد بالمعدات والمركبات والأفراد والاتصال المستمر بالمواطنين والاستجابة السريعة لمطالبهم وشكواهم.

مع تكثيف المرور بكافة القطاعات والتواجد بالشارع وإزالة أي عوائق أولا بأول، مع حصر جميع المعدات المشاركة وتوزيعها بالتنسيق مع رؤساء المدن ورساء القطاعات المشاركة.

مشاركة 52 سيارة ومعدة بشركة المياه والصرف الصحى

وبدوره أكد الدكتور إبراهيم خالد، رئيس مجلس إدراة شركة مياه الشرب والصرف الصحى أنه تم الدفع بعدد 52 سيارة ومعدة لمشاركة مجالس المدن فى سحب وشفط تراكمات مياه الأمطار على الطرق الرئيسية وداخل المدن، مع تشكيل غرفة عمليات بالشركة على مدار الساعة وتلقى شكاوى المواطنين، كما قامت إدارة الحماية المدنية بالدفع بعدد من السيارات التابعة لمساعدة مجالس المدن فى شفط تراكمات مياه الأمطار مع الاستعداد التام لمواجهة أى طوارئ.

103 سيارات إسعاف وغرفة طوارئ بجميع مستشفيات مطروح

بينما أكد محمد سعدة، رئيس مرفق إسعاف مطروح أنه تم الاستعداد من خلال 103 سيارات إسعاف موزعة على نقاط الإسعاف على الطرق الرئيسية وداخل المدن استعدادا لمواجهة أى طوارئ مع التنسيق مع رؤساء المدن ومستشفيات مطروح لاستقبال أي حالة طوارئ وتم رفع درجه الاستعداد ووقف الإجازات اليوم وغدا.

بينما أكد الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بمطروح انعقاد غرفة طوارئ، خاصة داخل كل مستشفي بجميع مستشفيات المحافظة علي مدار 24 ساعة للتواصل والتبليغ عن أحوال اقسام الاستقبال والطوارئ، والتبليغ عن اي مستجدات، إضافة لانعقاد غرفة طوارئ المديرية ومتابعة عمل الخط الساخن لخدمة 137 مع باقي محافظات الجمهورية، وغرفة طوارئ الوزارة والمركز الإقليمي بالإسكندرية.