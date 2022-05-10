تأمين النقل الداخلى الأعلى فى المصروفات العمومية والإدارية فى السوق (جراف)

تصدر فرع تأمين النقل الداخلى فروع التأمين فى مؤشر معدل المصروفات العمومية والإدارية فى نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال العام المالى 2020/2021 بنسبة 15.2% ، يليه فرع التأمين البحرى بمعدل مصروفات 14.5%، وكشف الكتاب الإحصائى السنوى لقطاع التأمين والصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية عن احتلال فرع تأمين أجسام السفن المركز الثالث فى معدل المصروفات العمومية والإدارية فى العام المالى الماضى 2020/2021 بنسبة 13.7%، يليه فرع تأمين السيارات الإجبارى بنسبة 13.5%.

11.2% متوسط معدل المصروفات الإدارية فى السيارات التكميلى

وبلغ متوسط المصروفات العمومية والإدارية فى فرع تأمين السيارات التكميلى فى السوق 11.2% خلال العام المالى السابق 2020/2021، وتساوى معه فرع تأمين الحوادث بنفس معدل المصروفات وهو 11.2% خلال تلك الفترة.

وفى تأمينات الحريق بلغ متوسط المصروفات العمومية والإدارية 7.2% خلال العام المالى 2020/2021 ، فيما بلغ متوسط المصروفات العمومية والإدارية فى التأمين الهندسى 7.1%، يليه التأمين الطبى 5.7% ثم الطيران 5.4%، يليه فرع تأمين البترول 4.8%، وتكون المصروفات العمومية والإدارية لكل فرع كنسبة من أقساطه .

الجراف التالى يوضح متوسط معدل المصروفات العمومية والإدارية فى فروع تأمين الممتلكات والمسئوليات خلال العام المالى 2020/201 (النسبة مئوية).