تأمين المركبات الأعلي في رصيد أقساط السوق الأردني بنهاية يوليو (جراف)

إستحوذ فرع تأمين المركبات الشامل (بنوعيه الإلزامي والتكميلي) ، علي الحصة السوقية الأكبر، من إجمالي الأقساط المكتتبة ، بالسوق الأردنية، بنهاية يوليو من العام الجاري، تلاه فرع المركبات ، ثم الطبي.

تأمين الحياة في المركز الثالث بين الأعلي في رصيد الأقساط

وحل فرع تأمين الحياة ، في المركز الثالث، بين قائمة الفروع التأمينية، الأعلي في الأقساط المُكتتبة، تلاه فرع الحريق، فيما جاء فرع البحري في المركز الخامس، ثم المسئولية ، وأخيرًا تأمين الإئتمان.

ووفقًا للبيانات الصادرة من ، الإتحاد الأردني للتأمين– حصلت المال علي نسخة منها- إنخفضت أقساط فرع تأمين المركبات ، بنوعيه الالزامي والتكميلي، بنسبة 9.8% ، لتصل الي 122.8 مليون دينار تقريبًا، مقابل 136.2 مليون دينار، في نهاية يوليو 2019.

وتوزعت أقساط المركبات ، البالغ قيمتها 122.8 ، بواقع 85.7 مليون دينار لتأمين المركبات الإلزامي أو الإجباري، مقابل 37.1 مليون دينار للتأمين التكميلي.

هبوط في ضغط التأمين الطبي

في السياق نفسه، بلغ رصيد التأمين الطبي، من الأقساط المكتتبة ، بالسوق الأردنية 120.9 مليون دينار تقريبًا، بنهاية يوليو 2020، مقابل 122.9 مليون دينار تقريبًا ، في يوليو 2019 ، بإنخفاض نسبته 1.6%.

وبلغ رصيد فرع تأمين الحياة ، من الأقساط المكتتبة ، بالسوق الأردنية 53.9 مليون دينار تقريبًا، بنهاية يوليو 2020، مقابل 50.5 مليون دينار تقريبًا ، في يوليو 2019 ، بإرتفاع نسبته 6.7%.

تأمين الحريق يشتعل ب 39.9 مليون دينار أقساط

من ناحية أخري، بلغ رصيد فرع تأمين الحريق ، من الأقساط المكتتبة ، بالسوق الأردنية 39.9 مليون دينار تقريبًا، بنهاية يوليو 2020، بإرتفاع نسبته 7.6%، مقارنة بالأقساط المكتتبة، في نفس الفرع ، بنهاية يوليو 2019 .

وبلغ رصيد فرع التأمين البحري، من الأقساط المكتتبة ، بالسوق الأردنية 10.9 مليون دينار ، بنهاية يوليو 2020، مقابل 11.5 مليون دينار تقريبًا ، في يوليو 2019 ، بإنخفاض نسبته 4.6%.

ومن المعروف أن التأمين البحري ، يضم تأمين الطيران ، والذي بلغ رصيد أقساطه المُكتتبة، مليون دينار تقريبًا ، ويعمل في هذا النوع من التأمين 5 شركات .

303.2 ألف دينار كل ما في جُعبة تأمين الإئتمان من أقساط

في سياق متصل، بلغ رصيد فرع تأمين الإئتمان ، من الأقساط المكتتبة ، بالسوق الأردنية 303.2 ألف دينار ، بنهاية يوليو 2020، بإنخفاض نسبته 41%، مقارنة بالأقساط المكتتبة، في نفس الفرع ، بنهاية يوليو 2019 ، البالغة 513.6 ألف دينار تقريبًا.

وكشفت “المال” عن نتائج سوق التأمين الأردنية، بنهاية يوليو من العام الجاري، وحققت الشركات – البالغ عددها 24 شركة ، محفظة أقساط مكتتبة ،بلغت 358.3 مليون دينار أردني، في نهاية يوليو 2020 ، مقارنة بـ 368.8 مليون دينار تقريبًا ، في نهاية يوليو 2019 ، بإنخفاض قيمته 10.5 مليون دينار تقريبًا2.8%.

42.7 % نصيب شركات التأمين التكافلي من الأقساط

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من ، دائرة الدراسات والتدريب ، بالإتحاد الأردني لشركات التامين ، بلغ رصيد شركات التأمين التكافلي- وعددهم شركتين- ، من الأقساط المكتتبة في نهاية يوليو الماضي ، 42.7 مليون دينار ، مقارنة بـ 42 مليون دينار، هي إجمالي نصيبها من الأقساط المُكتتبة في يوليو 2019 ، بزيادة تصل الي 700 ألف دينار، بنسبة نمو تصل الي 1.6%.

في سياق مواز، بلغت فاتورة التعويضات والمطالبات، التي سددتها شركات التأمين، بالسوق الأردنية، 221.6 مليون دينار، في نهاية يوليو من العام الحالي 2020 ، مقارنة بـ 276.8 مليون دينار، تعويضات مٌسددة في يوليو من العام الماضي 2019 ، بنسبة إنخفاض تصل الي 19.9% ، بقيمة 55.2%.

24.9 مليون دينار تعويضات سددتها شركات التأمين التكافلي

وبلغ نصيب شركات التأمين التكافلي، من فاتورة التعويضات والمطالبات المُسددة، في نهاية يوليو 2020 ، ما قيمته 24.9 مليون دينار، مقابل 30.2 مليون دينار سددتها نفس الشركات، في يوليو 2019 ، بإنخفاض قيمته 5.3 مليون دينار ، وبنسبة 17.7%.

الجراف التالي، يوضح الحصص السوقية لفروع التأمين ، من الأقساط المُكتتبة بالسوقية الأردنية ، بنهاية يوليو من العام الجاري 2020.