تأميـــن

تأمين الطيران يغطي العواصف والأعاصير والصواعق والثلوج وانخفاض الضغط الجوي

ويحتاج تأمين الطيران إلى التواصل المستمر مع المؤمن له أو مع معيد التأمين حيث يتم الرجوع إلى معيد التأمين في كل صغيرة وكبيرة تخص فرع الطيران بعكس باقي
الشاذلي جمعة 10:20 م, الأثنين, 15 فبراير 21 10:20 م, الأثنين, 15 فبراير 21

شارك الخبر مع أصدقائك

يعتبر تأمين الطيران من أحدث أنواع التأمين بصفة عامة حيث بدأ في الظهور في بريطانيا عام 1914 عندما بدأت شركات التأمين واللويدز في قبول تغطية بعض أخطار الطيران وخاصة على أجسام الطائرات، ثم بدأ ازدهار هذا الفرع بعد الحرب العالمية وأصبح يضمن بجانب تغطية الاجسام المسئوليات المختلفة.

وتعتبر الأخطار التي تغطيها تأمينات الطيران هى أخطار الطبيعة وتشمل  العواصف / الأعاصير / الصواعق والثلوج المتحجرة والأجسام الغريبة التي تدخل داخل محركات الطائرة كالطيور السابحة، والمطبات الهوائية أي انخفاض الضغط الجوي عن الضغط المعتاد،  أحوال الرؤية السيئة، بجانب أخطار الطائرة ذاتها وهي مجموعة الأخطار التي ترجع لعيب فني في الطائرة أو أثناء تشغيلها.

اقرأ أيضا  الاتحاد العربي للتأمين يطالب الجهات الرقابية بالحد من شراسة المنافسة

ويتسم فرع الطيران بمجموعة من السمات الخاصة به والتي تخرجه عن نطاق باقي أنواع التأمينات الأخرى ومن أهم هذه السمات ما يلي كبر حجم عملياته وضخامة مبالغ التأمين بسبب ارتفاع قيمة الأصول التي يتم التأمين عليها، وتتسم حوادث الطيران بندرتها وضخامتها وكبر حجم الخسائر المالية التي تترتب على حدوثها وغالبا ما يكون من الصعب تحديد المسبب الأساسي، الذي أدى لحدوث الخطر المؤمن منه. وبالتالي فإن هذا النوع من التأمين يكون في حاجة لخبرة خاصة في معاينة وتقييم الخسائر المادية.

اقرأ أيضا  تجديد قيد ثلاث شركات لوساطة التأمين والإعادة ( مستند)

تأمين الطيران يحتاج لتواصل مستمر مع المعيدين

و يحتاج تأمين الطيران إلى التواصل المستمر مع المؤمن له أو مع معيد التأمين حيث يتم الرجوع إلى معيد التأمين في كل صغيرة وكبيرة تخص فرع الطيران بعكس باقي أنواع التأمينات الأخرى، والحدود الجغرافية لعقد تأمين الطيران يشمل جميع أنحاء العالم، لكون الدول التي تمر في مجالها الطائرات عرضة لأي حادث أو مطالبة، وكشف الاتحاد المصرى للتأمين فى نشرته الأسبوعية  نظرة عامة عن تأمينات الطيران متضمنة اهم الأخطار التي تغطيها تأمينات الطيران بالإضافة إلى نظرة عامة عن تأمينات الطيران وأخيرا اهم التحديات التي تواجها تأمينات الطيران.

اقرأ أيضا  تراجع نسب معدلات نمو أرباح المهندس للتأمين ( جراف)
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم الشاذلي جمعة

ملف الكاتب الشاذلي جمعة

اقرأ أيضاً

تشب وإيون للتأمين يطلقان منصة رقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة

مروة عبد النبي 10:36 م, الأثنين, 15 فبراير 21

«متلايف للتأمين» تحقق 49.5 مليار دولار أقساطًا على مستوى العالم خلال 2020

الشاذلي جمعة 3:48 م, الأثنين, 15 فبراير 21

«مصر لتأمينات الحياة» تعتزم توسيع شراكتها مع البنك الأهلى العام الجارى

الشاذلي جمعة 11:27 ص, الأثنين, 15 فبراير 21

تجديد قيد ثلاث شركات لوساطة التأمين والإعادة ( مستند)

ماهر أبو الفضل 6:53 ص, الأثنين, 15 فبراير 21

تراجع نسب معدلات نمو أرباح المهندس للتأمين ( جراف)

ماهر أبو الفضل 6:00 ص, الأثنين, 15 فبراير 21

«إيون»: هناك تغير إلزامى لأولويات شركات التأمين بعد تفشى كورونا

مروة عبد النبي 12:30 ص, الأثنين, 15 فبراير 21