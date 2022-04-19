نظمت أكاديمية الشرطة دورتين تدريبيتين لطلبة وخريجي الجامعات المصرية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وذلك بمقر مركز الدراسات الأمنية والإستراتيجية بمركز بحوث الشرطة، تحت عنوان: تأمين الشباب ضد مخاطر التكنولوجيا الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي.

وشارك في الدورتين عدد من طلبة جامعتي قناة السويس، كفر الشيخ، وممثلين عن وزارة الشباب والرياضة بالإضافة إلى نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين.

وتضمن برنامج الدورتين عددًا من الموضوعات المتصلة بمفهوم الدولة ومقومات بناء الدولة الحديثة، أبرزها: مفهوم الدولة ومقومات بناء الدولة، مخططات إسقاط الدول فى منطقة الشرق الأوسط، ترويج الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حروب الجيل الرابع، دور الإعلام المستنير في التوعية من مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي، الإعلام الموجه عبر مواقع التواصل الإجتماعي وتأثيراته على الشباب، دور الإعلام الأمني في مواجهة حروب الجيل الرابع، مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي على الشباب.

وتعكس استضافة تلك الدورتين مدى إهتمام وزارة الداخلية بتأمين الشباب ضد مخاطر التكنولوجيا الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي، واختتمت فعاليات الدورتين بتنظيم جولة تفقدية للمشاركين لكيانات الأكاديمية.