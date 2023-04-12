تأمين السيارات التكميلى يغطى مسئولية مركبة العميل تجاه الغير.. تعرف على ذلك (جراف)

تعد حوادث السيارات جزءا من أخطر الكوارث التى لا تنفصل عن حياة أصحاب السيارات، وفى بعض الأحيان يتعرض السائقين الحذرين أيضا لذلك الأمر، ولو لمرة واحدة على الأقل فى حياتهم ناتج عن خطأ من قائد مركبة آخر مستهتر، وعادة ما يتسبّب هذا الاصطدام على الطرق فى عديد من المشكلات للسائقين الذين قد يخسرون أعمالهم أو يتعرضون للإصابات، فضلا على الأضرار التى تصيب سياراتهم.

تأمين السيارات التكميلى والمسئولية المدنية

قال خالد سعيد؛ رئيس قطاع تطوير لأعمال والإنتاج والفروع بشركة طوكيو مارين جينرال تكافل، إن تغطية تأمين للسيارات التكميلى يشمل المسئولية المدنية، والمقصود به أى تلف مادى يقع لغير المؤمن له نتيجة خطأ قائد المركبة المؤمن عليها أثناء قيادته ويتسبب فى تلفيات مادية، كخسائر فى عامود كهربائى بالطريق أو جزء من كوبرى أو واجهات محلات أو حتى سيارات الغير وخلافه، وتلتزم شركة التأمين بدفع تكلفة إصلاح الخسائر المتخلفة عن الحادث.

خالد سعيد

وأشاد بدور الاتحاد المصرى للتأمين بالتعريف بـ«التكميلى» فى الصحف والمجلات والمقالات الإذاعية وبرامج التليفزيون، كالبيان الصحفى الذى أصدره «الاتحاد» بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، لتوعية العملاء لمراجعة قيم السيارات المؤمن عليها مع شركات القطاع لتجنب تحمل جزء من الخطر، والمعروف بـ«شرط النسبية»، فأثمان السيارات تتجه إلى الارتفاع مدفوعة بانحدار الأسعار إلى أقل مما كانت عليه، ما أدى إلى اتساع الفجوة بين مطالبات وأقساط التأمين، بعد تحرير سعر الصرف، وظهور تداعيات تشدد معيدى التأمين غير الراضين عن المستويات السعرية الراهنة فى القطاع.

وعلّق بأن «التأمين التكميلى» يُشعر العميل بالأمان ضد أى ضرر، وبصفة خاصة إذا كان السبب خارجا عن إرادته، كوقوع الحوادث أو التعرض للسرقة أو اندلاع الحرائق، وفى هذه الحال تحمل وثيقة «السيارات» الطمأنينة لصاحب المركبة، ما يخفى قلقه ويثق بحمايته من الخسائر المادية.

والجراف التالى يوضح نسب الأنشطة المتصدرة لأقساط قطاع التأمين في 2022:

التأمين وحماية المجتمع

وأضاف سعيد أن لـ«السيارات التكميلى» مآرب أخرى تتجسد فى حماية المجتمع من الخلافات بين الأفراد، والتى تتحول فى بعض الأحيان إلى مشكلات ومشاجرات كبيرة يمكن أن تؤدى إلى استخدام القوة فى إرجاع الحقوق، ومن المحتمل أن تصل أيضا إلى المحاكم، بينما عند تأمين المركبة سيتم اختصار كل هذه المناوشات الحياتية، وتنتهى المنازعات بهدوء بعد صرف التعويضات.

وبيّن أنه رغم كون «التكميلى» على السيارات اختياريا، إلا أنه الأكثر طلبا بين جميع أنواع التأمينات، لأنه من أهم الأنواع التى تحافظ على الممتلكات بشكل مباشر، لقيام الشركة بتعويض العميل عند وقوع الحادث، والتى تخفض من وطأته وتكاليفه المالية على المؤمن عليه، بتعويض جميع مصروفات إصلاح المركبة، عدا نسبة التحمل المقررة على صاحب السيارة بالوثيقة.

وأشار إلى أن «التكميلى» يعمل على تكبير نطاق سوق السيارات، ويجدد العمل به، مما يسهم فى افتتاح أسواق جديدة للمركبات، عن طريق اتباع برامج وتقنيات وتصميم منتجات جديدة لخدمة ذلك النوع من العملاء، فضلا على أن جمع أقساط التأمين تسهم فى الاستثمار بشكل مباشر، مما يقوم بتشجيع ودعم الاقتصاد، بوضعها فى أوعية استثمارية مضمونة وموثوقة.

ختاما، يعد تأمين «السيارات التكميلى» مشاركا فى دعم القطاعات الاقتصادية، مثل سوق المركبات وقطع الغيارات الخاصة بها، عن طريق منتجات التأمين التى تطرحها الشركات، بهدف التقليل من المخاطر التى قد يعانى منها العملاء، وكذلك يدفع ذلك النوع من التغطيات شركات التأمين لحماية العملاء من أخطار التى تتعرض لها السيارات، خاص بعد الارتفاع الكبير فى سوق المركبات، وذلك فى حالات عدّة، كتوفير التغطية الشاملة ضد الحوادث أو التصادم، والتى تعد الأكثر شيوعا لدى عملاء القطاع.