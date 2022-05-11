تأمين السيارات الإجبارى يقود قاطرة نمو أقساط الممتلكات العام الماضى (جراف)

قاد فرع تأمين السيارات الإجبارى قاطرة نمو أقساط التأمين خلال العام المالى 2020/2021 وبلغ معدل نمو الفرع 20.3% مقابل نفس الفترة من عام 2019/2020، يليه فى الترتيب فى مؤشر نمو الأقساط فرع تأمين السيارات التكميلى بمعدل نمو 14.4%.

التأمين الطبى يحتل المركز الرابع فى نمو الأقساط

واحتل فرع تأمين الحوادث المركز الثالث فى مؤشر نمو الأقساط بمعدل نمو 10.7% خلال العام المالى 2020/2021، يليه فى المرتبة الرابعة فرع التأمين الطبى بمعدل نمو 9.1%، وتساوى فرعى تأمينات الحريق والحوادث فى معدلات النمو بنسبة 7.7%.

وحل فرع تأمين البترول فى المرتبة السابعة بمعدل نموفى الأقساط بلغ 2.1% خلال العام المالى 2020/2021، فيما تراجعت أقساط 4 فروع تأمين خلال تلك الفترة وحققت معدلات نمو سلبية ، وتراجعت أقساط النقل الداخلى بنسبة 2.2%.

تراجع أقساط أجسام السفن العام الماضى

وتراجعت أقساط أجسام السفن خلال العام المالى 2020/2021 بنسبة 5.9%، وانخفضت أقساط تأمين الطيران بنسبة 7.7% ، بينما تراجعت أقساط تأمين النقل البحرى بنسبة 10.4% خلال العام المالى 2020/2021 مقابل نفس الفترة من عام 2019/2020.

الجراف التالى يوضح متوسط معدلات نمو أقساط فروع تأمين الممتلكات والمسئوليات خلال العام الماضى 2020/2021 (النسبة مئوية).