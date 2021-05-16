تأمين الحياة يُسدد النسبة الأكبر من مطالبات الربع الأول والممتلكات تتحملها في تعويضات مارس (جراف)

لتصل إلي 51.6% في أول ثلاثة شهور مقابل 48.5% في مارس منفردًا

سددت شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، النسبة الأكبر من المطالبات المُستحقة للعملاء، خلال أول ثلاثة شهور من العام الحالي 2021 – في الفترة من أول يناير حتي نهاية مارس الماضي- ، فيما تحملت شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات النسبة المتبقية من التعويضات المُسددة.

وفي المقابل، تحملت شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، النسبة الأكبر من التعويضات المُسددة في شهر مارس الماضي منفردًا، مقابل تحمل شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال النسبة الباقية من المطالبات المُسددة.

ومن المعروف أن الأموال التى تسددها شركات تأمين الممتلكات للعملاء فى حال تحقق الأخطار تسمى بالتعويضات، أما الأموال التى تسددها شركات تأمين الحياة للعملاء فى حال انتهاء مدة الوثيقة أو تحقق شروط التغطية تسمى بالمطالبات أو المزايا التأمينية أو المعاوضة.

30.2 % نسبة الزيادة في فاتورة التعويضات والمُطالبات المُسددة

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من ، الهيئة العامة للرقابة المالية، سددت شركات التأمين– بتنوع أنشطتها سواء في الحياة أو الممتلكات- تعويضات ومطالبات بلغت قيمتها 6.1 مليار جنيه تقريبًا، في أول ثلاثة شهور من العام الحالي، مقابل 4.7 مليارات في الفترة المقابلة من العام الماضي، بإرتفاع نسبته 30.2%.

وتوزعت فاتورة تعويضات ومطالبات التأمين المُسددة، في الشهور الثلاثة الأولي من العام الحالي، البالغة 6.1 مليارا جنيه، بواقع ما يزيد علي 3.1 مليار جنيه مطالبات مُسددة من شركات الحياة- 3135.5 مليون جنيه- ، مقابل ما يزيد علي 2.9 مليار جنيه، سددتها شركات تأمين الممتلكات- 2940.7 مليون جنيه-.

2.9 مليار جنيه سددتها شركات التأمين كتعويضات ومطالبات للعملاء في شهر مارس

في المقابل، سددت شركات التأمين ، تعويضات ومطالبات بلغت قيمتها 2.9 مليار جنيه تقريبًا – 2866.8 مليون جنيه- ، في شهر مارس الماضي منفردًا، مقابل 1.4 مليار جنيه تم سدادها في الشهر المقابل من العام الماضي، بإرتفاع نسبته 100.6%.

وتوزعت فاتورة تعويضات ومطالبات التأمين المُسددة، في شهر مارس الماضي منفردًا ، البالغة 2.9 مليارا جنيه، بواقع 1.5 مليار جنيه تقريبًا، تعويضات سددتها شركات تأمين الممتلكات، مقابل 1.4 مليار جنيه، مطالبات مُسددة من شركات تأمين الحياة.

الجراف التالي، يوضح نصيب شركات تأمين الحياة والممتلكات من التعويضات والمطالبات المُسددة في أول ثلاثة شهور من العام الحالي 2021.

الجراف التالي، يوضح نصيب شركات تأمين الحياة والممتلكات من التعويضات والمطالبات المُسددة في أول ثلاثة شهور من العام الماضي 2020.

الجراف التالي، يوضح نصيب شركات تأمين الحياة والممتلكات من التعويضات والمطالبات المُسددة في شهر مارس من العام الحالي 2021.

الجراف التالي، يوضح نصيب شركات تأمين الحياة والممتلكات من التعويضات والمطالبات المُسددة في شهر مارس من العام الماضي 2020.