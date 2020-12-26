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تأمين الحياة يقتنص النسبة الأكبر من الأقساط المحصلة في الربع الثالث (جراف)

في الفترة من أول يوليو حتي نهاية سبتمبر 2020
الشاذلي جمعة 2:09 ص, السبت, 26 ديسمبر 20 2:09 ص, السبت, 26 ديسمبر 20

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إقتنصت شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، النسبة الأكبر ، من الأقساط المحصلة، خلال الربع الثالث من العام الحالي 2020 – في الفترة من يوليو حتي نهاية سبتمبر الماضي-، مقارنة بنصيب شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، من رصيد الأقساط المحصلة.

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، بلغ رصيد الأقساط التي حصلتها شركات التأمين- بتنوع أطيافها وتعدد أطرافها- سواء في نشاط الحياة أو الممتلكات 10.5 مليار جنيه، في الربع الثالث من العام الحالي.

وتوزعت حصيلة أقساط سوق التأمين، التي تم تحصيلها في الربع الثالث من العام الحالي، والتي تتجاوز 10.5 مليار جنيه، بواقع 4.27 مليار جنيه تقريبًا لصالح شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، مقابل 6.26 مليار جنيه، هي نصيب شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال.

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ومن المعروف أن الأقساط المُكتتبة أو المباشرة، تختلف عن الأقساط المُحصلة أو المُسددة ، فالأولي تعني الأموال التي إتفق عليها كلًا من شركة التأمين والعميل، أثناء إبرام أو توقيع وثيقة التأمين، والتي سيسددها خلال فترة سريان التغطية، ، أما الأقساط المُحصلة أو المُسددة ، فتعني الأموال التي سددها العميل فعليًا، لشركة التأمين، من إجمالي الرصيد أو المبلغ المُستحق عليه، الذي تم الإتفاق عليه، أثناء إبرام وثيقة التأمين.

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و شهدت حصيلة الأقساط المُحصلة بسوق التأمين، زيادة بقيمة تصل الي 932.6 مليون جنيه، في الربع الثالث من العام الجاري 2020 – في الفترة من أول يوليو حتي نهاية سبتمبر- ، لتتجاوز 10.5 مليار جنيه، مقابل 9.6 مليار جنيه، تم تحصيلها في الربع المقابل من العام الماضي 2019 ، بنسبة نمو تتجاوز 9.7%.

في سياق متصل، توزع رصيد الأقساط الذي تم تحصيله، في الربع الثالث من العام الماضي 2019 ، البالغ 9.6 مليار جنيه، بواقع 5.3 مليار جنيه، لصالح شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، مقابل مايزيد علي 4.3 مليار جنيه، هي نصيب شركات تأمين الممتلكات.

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الجراف التالي، يوضح نصيب شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، وشركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، من الأقساط المحصلة، في الربع الثالث من العام الجاري 2020.

الجراف التالي، يوضح نصيب شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، وشركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، من الأقساط المحصلة، في الربع الثالث من العام العام الماضي.

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بقلم الشاذلي جمعة

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