تأمين الحياة يستحوذ علي نصيب الأسد من الأقساط المحصلة في الربع الثاني من العام (جراف)

إستحوذت شركات تأمين الحياة ، سواء العاملة وفق النظام التجاري أو التكافلي ،علي نصيب الأسد من الأقساط المحصلة، خلال الربع الثاني من العام الحالي 2020 ، في الفترة من أول أبريل حتي نهاية يونيو، مقارنة بحصتها في الفترة المقابلة من العام الماضي 2019.

كشفت البيانات الرسمية الصادرة من ، الهيئة العامة للرقابة المالية، عن نجاح شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، في زيادة نصيبها من الأقساط المحصلة، بنسبة 7.9 % دفعة واحدة في الربع الثاني من العام الحالي.

9.1 مليار جنيه رصيد سوق التأمين من الأقساط المحصلة في الربع الثاني

ووفقًا لبيانات الرقابة المالية، بلغ رصيد سوق التأمين، من الأقساط المحصلة، لتصل الي 9.1 مليار جنيه، في الربع الثاني من العام الحالي، موزعة بواقع 3.6 مليار جنيه تقريبًا، لصالح شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات ، سواء العاملة وفق النظام التكافلي أو التجاري، مقابل 5.5 مليار جنيه، هي نصيب شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال.

وكان رصيد سوق التأمين من الأقساط المحصلة، في الربع الثاني من العام الماضي 2019 ، بلغ 8.4 مليار جنيه، موزعة بواقع 4 مليار جنيه تقريبا، لشركات التأمين علي الممتلكات والمسئوليات، مقابل 4.4 مليار جنيه لصالح شركات التأمين علي الحياة وتكوين الأموال.

8.3 % نسبة النمو في الأقساط المحصلة نهاية الربع الثاني

وبلغت نسبة نمو سوق التأمين من الأقساط المحصلة، في الربع الثاني من العام الحالي 2020 مقارنة بالربع المقابل من العام الماضي 2019 ، ما يتجاوز 8.3% بقيمة 700 مليون جنيه.

ومن المعروف أن التأمين على الحياة ،هو عقد تأمين يبرم بين صاحب وثيقة التأمين أو العميل وشركة تأمين ، ويتم الاتفاق في الوثيقة على أن تقوم شركة التامين بدفع مبلغا معينا من المال في حالة وفاة صاحب الوثيقة أو إلى ورثته أو المستفيدون الذين اختارهم العميل نفسه.

ويلتزم العميل بناءا علي الوثيقة بسداد مبلغ من المال شهريا او كل ثلاث شهور أو نصف عام او عام يسمي بقسط التأمين ، ويحدد العقد فترة سريان الوثيقة. ويتفق في الوثيقة عادة على المبلغ الذي تقوم بدفعة الشركة إلى الورثة أو المستفيدون في حالة وفاة صاحب الوثيقة.

وهناك نوعان من التأمين علي الحياة، أحدهما للتأمين علي الحياة فقط ، والثاني تأمين علي الحياة مضافًا إليها الإدخار، وفي التأمين علي الحياة فقط يوجد نوع يسمي بالتأمين المؤقت ، وفي تأمين الحياة والادخار يوجد ما يسمي بالتأمين المختلط اي يغطي مخاطر العميل مضافًا اليه منحه عائد استثمار علي اقساطه نهاية مدة التأمين.

ما هو التاأمين علي الممتلكات؟

ومن المعروف أن التأمين على الممتلكات هو واحد من أنواع التأمين التى تساعد على حماية ممتلكات الأفراد من الأخطار المتوقع حدوثها سواء الحريق أو السرقة وغيرها ، وترجع أهمية وثيقة تأمين الممتلكات في أنها تمنحك تغطية تأمينية على ممتلكاتك ضد الأخطار التي قد تلحق بها نتيجة لوقوع حوادث طبيعية أو بشرية مثل الحريق، أو السرقة، أو الأضرار الناتجة عن تغيرات المناخ وغيرها.

وينقسم تأمين الممتلكات إلى ثلاث أنواع هي ، المباني، ويقصد بها هيكل العقار وكل شيء مرفق به ، بالإضافة الي الآلات والمحتويات الأخرى، ويقصد بها كل المقتنيات ما عدا المخزون الذي قد يكون داخل ‏العقار أو المخازن ، وأخيرًا ، المخزون، ويقصد به جميع الممتلكات التي تكون للمؤمن له أو في عهدته.‏

الجراف التالي، يوضح نصيب شركات التأمين علي الحياة وتكوين الأموال، وشركات التأمين علي الممتلكات والمسئوليات، من الأقساط المحصلة، في الربع الثاني من العام الحالي 2020.

الجراف التالي، يوضح نصيب شركات التأمين علي الحياة وتكوين الأموال، وشركات التأمين علي الممتلكات والمسئوليات، من الأقساط المحصلة، في الربع الثاني من العام الماضي 2019.