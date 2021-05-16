تأمين الحياة يستحوذ علي النسبة الأكبر من أقساط السوق في أول ثلاثة شهور (جراف)

إستحوذت شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال- بتنوع أنظمتها سواء التكافلية أو التجارية- علي النصيب الأكبر من الأقساط المحصلة علي مستوي السوق، خلال الشهور الثلاثة الأولي من العام الحالي 2021 – في الفترة من أول يناير حتي نهاية مارس الماضي-.

ووفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، بلغ رصيد سوق التأمين من الأقساط المحصلة، في الشهور الثلاثة الأولي من العام الحالي، ما يزيد علي 12 مليار جنيه، مقابل 9.5 مليار جنيه تقريبًا، في الفترة المقابلة من العام الماضي 2020.

وبلغ نصيب شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، من أقساط الشهور الثلاثة الأولي من العام الحالي 55.7% مقابل 44.3% هي حصة شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات.

وتوزعت حصيلة أقساط التأمين المُحصلة في الربع الأول من العام الحالي، البالغ قيمتها 12 مليار جنيه، بواقع 5.3 مليار جنيه ، لصالح شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، مقابل 6.7 مليار جنيه لصالح شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال.

وبلغت نسبة النمو في حصيلة أقساط شركات تأمين الممتلكات التي حصلتها في الربع الأول من العام الحالي، 28.8 % لتصل الي 5.3 مليار جنيه، مقابل 4.1 مليار جنيه في الربع المقابل من العام الماضي.

وفي المقابل بلغت نسبة النمو في حصيلة أقساط شركات تأمين الحياة، التي حصلتها في الربع الأول من العام الحالي 26.3% لتصل الي 6.7 مليار جنيه، مقابل 5.3 مليار جنيه في الربع المقابل من العام الماضي.

ووفقًا لبيانات الرقابة المالية، بلغت حصيلة الأقساط المحصلة في شهر مارس الماضي منفردًا، 4.4 مليار جنيه، مقابل 3 مليارات جنيه في الشهر المقابل من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 46%.

وتوزعت أقساط التأمين المحصلة في مارس الماضي ، البالغة 4.4 مليار جنيه، بواقع 1.7 مليار جنيه حصلتها شركات تأمين الممتلكات، مقابل 2.7 مليار جنيه، حصلتها شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال.

وبلغت فاتورة التعويضات والمطالبات المسددة في شهر مارس الماضي منفردًا، ما يلامس 2.9 مليار جنيه، مقابل 1.4 مليار جنيه في الشهر المقابل من العام الماضي، بنسبة إرتفاع تتجاوز 100%.

وتوزعت فاتورة تعويضات ومطالبات التأمين المُسددة في شهر مارس الماضي ، البالغة 2.9 مليار جنيه تقريبًا، بواقع 1.5 مليار جنيه تقريبًا، بشركات تأمين الممتلكات، مقابل 1.4 مليار جنيه، لشركات تأمين الحياة وتكوين الأموال.

الجراف التالي، يوضح حصة شركات تأمين الحياة والممتلكات في أول ثلاثة شهور من العام الحالي 2021.

الجراف التالي، يوضح حصة شركات تأمين الحياة والممتلكات في أول ثلاثة شهور من العام الماضي 2020.

الجراف التالي، يوضح حصة شركات تأمين الحياة والممتلكات في شهر مارس من العام الحالي 2021.

الجراف التالي، يوضح حصة شركات تأمين الحياة والممتلكات في شهر مارس من العام الماضي 2020.