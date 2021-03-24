تأمين الحريق يستحوذ علي النسبة الأكبر من الأقساط المباشرة في المهندس للتأمين (جراف)

إستحوذ فرع تأمين الحريق، علي النسبة الأكبر من الأقساط المباشرة، بشركة المهندس للتأمين، في النصف الأول من العام المالي الحالي 2020 /2021 ، في الفترة من أول يوليو حتي نهاية ديسمبر.

وشهد مؤشر الأقساط المباشرة، بشركة المهندس للتأمين، نموًا بلغت نسبته 4.1% تقريبًا ، خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2020 /2021 – في الفترة من أول يوليو حتي نهاية ديسمبر- ، مقارنة بالفترة المقابلة من العام المالي الماضي 2019 /2020.

ووفقًا للقوائم المالية، إرتفع إجمالي الأقساط المباشرة لشركة المهندس للتأمين، ليصل الي 292.2 مليون جنيه، في النصف الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بـ 280.8 مليون جنيه، في النصف المقابل من العام الماضي، بزيادة تصل إلي 11.4 مليون جنيه.

ومن المعروف أن الأقساط المباشرة ، هي التي يتم الإتفاق علي تحصيلها من العملاء بالسوق المحلية، مقابل تغطية مخاطرهم، أنا إجمالي الأقساط، فتضم الأقساط المباشرة مضافًا إليها عوائد الاستثمار.

في السياق ذاته، شهد فائض الإكتتاب التأميني، بشركة المهندس للتأمين، تراجعًا بلغت نسبته 50.9 % ، خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بالمحقق في العام المالي الماضي.

ومن المعروف أن فائض أو عجز الإكتتاب التأميني، هو الربح أو الخسارة المحقق من النشاط الفني للشركة، أو الفارق بين الأقساط المباشرة والتعويضات المباشرة، بدون إضافة أية عوائد للاستثمار الخاصة بأموال العملاء أو ما حملة وثائق التأمين.

ووفقًا للبيانات الرسمية، بلغ فائض الإكتتاب التأميني بشركة المهندس للتأمين 9.7 مليون جنيه، في النصف الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بـ 19.8 مليون جنيه، في النصف المقابل من العام الماضي، بإنخفاض قيمته 10.1 مليون جنيه تقريبًا.

في السياق ذته شهد فائض النشاط التأميني ، بشركة المهندس للتأمين، إنخفاضًا بلغت نسبته 26.6%، في النصف الأول من العام المالي الحالي 2020 /2021، مقارنة بالنصف المقابل من العام المالي الماضي 2019 /2020، ليصل الي 42.4 مليون جنيه، مقابل 57.8 مليون جنيه، خلال فترتي المقارنة، بإنخفاض قيمته 15.4 مليون جنيه تقريبًا.

ومن المعروف أن فائض النشاط التأميني، هو فائض أو عجز الإكتتاب التأميني، مضافًا إليه عوائد الاسنثمار.

الجراف التالي، يوضح الأقساط المباشرة للفروع، بشركة المهندس للتأمين، خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، 2020 /2021 ، مقارنة بالنصف المقابل من العام المالي الماضي 2019 /2020.

الجراف التالي، يوضح قيمة الزيادة أو الإنخفاض، في الأقساط المباشرة، للفروع بشركة المهندس للتأمين، خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2020/2021 ، خلال الفترة من يوليو حتي نهاية يدسمبر ، مقارنة بالفترة المقابلة من العام المالي الماضي.

الجراف التالي، يوضح نسبة الزيادة أو الإنخفاض، في الأقساط المباشرة، للفروع بشركة المهندس للتأمين، خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2020/2021 ، خلال الفترة من يوليو حتي نهاية يدسمبر ، مقارنة بالفترة المقابلة من العام المالي الماضي.