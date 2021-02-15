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تأمينات الطيران تغطي خطأ السهو بإنزال العجلات أثناء الهبوط

تأمينات الطيران تغطى كذلك أخطار ترجع للعيب فني في الطائرة
الشاذلي جمعة 12:43 ص, الثلاثاء, 16 فبراير 21 12:43 ص, الثلاثاء, 16 فبراير 21

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تغطى تأمينات الطيران أخطار الطائرة ذاتها وهي مجموعة الأخطار التي ترجع لعيب فني في الطائرة أو أثناء تشغيلها، وقد يكون أحد مسبباتها ما يلي الطيران بأقل من الحد الأدنى للسرعة المطلوبة في مراحل الطيران المختلفة سواء أثناء السير على الممر أو الصعود أو الهبوط أو النزول،والتصميم الحديث للطائرات وما يسببه من حالات انفجار للطائرة في حالة بعض الأخطار الطفيفة مثل وجود المحركات أسفل جناح الطائرة في حالة التأخير في إنزال العجلات، وكذلك استخدام وقود سريع الاشتعال وما يسببه من أخطار الحريق، وأثر الإشعاع الكوني على الركاب في حالة الطائرات الأسرع من الصوت.

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تأمينات الطيران تغطى تعدى مكان الهبوط

وكشف الاتحاد المصرى للتأمين فى نشرته الأسبوعية أن تأمينات الطيران تغطى كذلك أخطار أخطاء الأشخاص وهي مجموعة الأخطار التي ترجع لخطأ شخصي وقد يكون أحد مسبباته ما يلي أخطار الطيار مثل السهو بإنزال العجلات أثناء الهبوط / أو تعدي مكان الهبوط، وأخطار السهو لأحد أفراد طاقم الطائرة مثل التنبيه بربط الأحزمة، ومحاولات الخطف أو الخطف الفعلي، وإصابة أحد أفراد طاقم الطائرة أو أكثر بأمراض مفاجئة أثناء العمل.

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ويشمل تأمين الطيران أخطار المطار وهي مجموعة الأخطار التي ترجع لعيب فتي بالمطار أو لسوء تشغيله وقد يكون أحد مسبباته ما يلى أخطار عدم مطابقة الممرات للمواصفات الفنية المتعارف عليها، وأخطار تصيب الطائرة على أرض المطار نتيجة التصادم أو عواصف وخلافه،وأخطار المعلومات القاصرة أو عدم تنفيذ العناية الكافية بإرشاد الطائرات.

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تغطى أخطار الحرب والاستيلاء

وتضم أيضا  أخطار الحروب والاستيلاء غير المشروع وهي مجموعة الأخطار التي تصيب حركة الطيران نتيجة الحروب المعلنة أو غير المعلنة وكذلك الاستيلاء غير المشروع سواء الداخلي أو الخارجي.

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بقلم الشاذلي جمعة

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