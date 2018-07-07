تأمينات السيارات التكميلى والطيران والطبى ترفع فاتورة تعويضات الممتلكات

مروة عبد النبى- الشاذلى جمعةأسهمت فروع تأمينات السيارات التكميلى والطيران والعلاج الطبى وكذلك تأمينات البترول والنقل الداخلى، فى ارتفاع فاتورة التعويضات المسدَّدة عن شركات التأمين فى نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات، والتى بلغت 895 مليون جنيه بنهاية فبراير الماضى، مقابل 818 مليون جنيه

مروة عبد النبى- الشاذلى جمعة





أسهمت فروع تأمينات السيارات التكميلى والطيران والعلاج الطبى وكذلك تأمينات البترول والنقل الداخلى، فى ارتفاع فاتورة التعويضات المسدَّدة عن شركات التأمين فى نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات، والتى بلغت 895 مليون جنيه بنهاية فبراير الماضى، مقابل 818 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من العام السابق.

وبلغت تعويضات تأمينات السيارات التكميلى 318.2 مليون جنيه بنهاية فبراير، وفقًا لتقرير مارس الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم، مقابل 252.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، كما ارتفعت تعويضات تأمينات الطيران إلى 143.2 مليون جنيه نهاية فبراير، مقارنة بـ106.6 مليون جنيه خلال فترة المقارنة.

وشهدت تعويضات فرع تأمينات العلاج الطبى ارتفاعًا بنهاية فبراير الماضى لتلامس 233 مليون جنيه، مقارنة بـ192.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، كما ارتفعت تعويضات تأمينات البترول إلى 16.2 مليون جنيه، مقابل 2.1 مليون جنيه خلال فترة المقارنة.

وارتفعت تعويضات النقل الداخلى بنهاية فبراير الماضى لتبلغ 8.3 مليون جنيه، مقارنة بـ2.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، وارتفعت تعويضات التأمين الهندسى لتبلغ 43.6 مليون جنيه بنهاية فبراير، مقابل 34.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وشهدت فروع تأمينات الحريق والبحرى وأجسام السفن وإجبارى السيارات والحوادث المتنوعة انخفاضًا بحجم التعويضات المسددة بنهاية فبراير الماضى، مقابل نفس الفترة من العام السابق.