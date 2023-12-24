تأمينات الحياة وسيلة لتنمية المدخرات بقواعد منظمة.. تعرف على ذلك (خريطة)

تعد تأمينات الحياة نظامًا اقتصاديًا اجتماعيًا يعمل على التعاون والتضامن والتكافل بين الأعضاء المشتركين، عن طريق تجميع المخاطر وإعادة توزيعها في نظام علمي سليم، لتخفيف عبء الخسارة عن الفرد الذي يلحق به الضرر.

وحسب الاتحاد المصري للتأمين في إحدى دورياته، فإن تأمينات الحياة وسيلة للادخار تعمل على تنمية مدخرات الفرد، كنظام أشبه بنظام ادخاري منظم، بينما وسيلة الفرد للتوقف عن أداء الأقساط تربطها أحكام وقواعد منظمة، ما يجعل المدخرات أقل عرضة للخطر، وبذلك تعمل تأمينات الحياة على تنمية وتقوية عناصر الأمان وتوفر الحماية الطويلة الأجل والمستمرة، ما يجعلها تختلف عن الادخار في المصارف أو البنوك.

وبيّن الاتحاد أن تأمينات الحياة متوسطة أو طويلة الأجل تتراوح مدة التغطيات فيها ما بين 10 سنوات أو أكثر من 30 سنة، ويترتب على ذلك ضرورة قيام شركات التأمين بتكوين مخصصات احتياطيات تسمى بالاحتياطيات الحسابية، تتاح للاستثمار المتوسط أو طويل الأجل، ليتوافر لدى البنوك والمصارف أموال طائلة من مدخرات أصحاب الوثائق.

وأضاف أن الاستثمارات تعد حقوقًا لحملة الوثائق، وليس للمساهمين، ولذا اهتمت هيئة الرقابة المالية بوضع القوانين والتشريعات التي تنظم أسس وتوظيف أموال المؤمن عليهم، موضحة قنوات الاستثمار التي يمكن الاستثمار فيها والنسب المقررة لكل نوع من الاستثمار، حتى لا تتعرض تلك الأموال لمخاطر الخسارة.

وأوضح أن تأمينات الحياة تعمل على مواجهة التضخم ونقص القوى الشرائية للعملة، حيث تعمل الأرباح التي تصرف إلى حملة الوثائق إلى تعويض المؤمن لهم عن النقص الذي ينشأ من انخفاض قيمه العملة.

وأشار إلى أن أهمية تأمينات الأشخاص تتمثل في عناصر الخطر التي ينتج بسببها فقدان الدخل بسبب الوفاة أو بلوغ سن معينة أو فترة طويلة أو محدودة، كما هى الحال في حالات المرض أو العجز الكلي أو الجزئي المستديم المنهي للخدمة أو لأي عمل يمكن أن يعمله الفرد.

ووضح أن تأمينات الحياة تنقسم إلى جزأين رئيسين، هما “الحياة الفردي” ونظيره “الجماعي”، ولكلا القسمين خصائصه وأنواعه ومميزاته، إلا أنهما يؤديان نفس الغرض، وهو توفير الحماية التأمينية للفرد في حالة انخفاض الدخل أو انقطاعه، في حالات الوفاة أو المرض أو العجز أو الشيخوخة، كما أنهما يعملان على تكوين المدخرات المالية التي يحتاج إليها الشخص في المناسبات الخاصة، كحالات الزواج وأداء المصاريف الدراسية وأداء مصاريف العلاج أو المرض.

والخريطة التالية توضح الدول الأعلى في حجم أقساط التأمين على الحياة في 2022: