تأمينات الحياة تقود قاطرة نمو القطاع خلال الربع الرابع من 2021 (جراف)

قادت تأمينات الحياة قاطرة نمو أقساط التأمين خلال الربع الرابع (أكتوبر-ديسمبر) من العام الجارى 2021، إذ بلغ حجم أقساط الحياة 6.5 مليار جنيه مقابل 5.2 مليار جنيه خلال نفس الربع من العام الماضى 2020 وبنسبة نمو 24.9%، فيما ارتفع حجم أقساط التأمين على الممتلكات والمسئوليات إلى 4.9 مليار جنيه خلال الربع الرابع من 2021 مقارنة بـ 4.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2020 وبنسبة نمو 3.7%، وذلك وفقًا لتقرير الربع الرابع من عام 2021 عن الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

الشركات تحصل 11.4 مليار جنيه أقساط فى ثلاثة شهور

وارتفع إجمالى أقساط قطاع التأمين إلى 11.4 مليار جنيه خلال الربع الرابع من عام 2021 مقابل 9.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020، وبنسبة نمو 14.9%.

الجراف التالى يوضح تطور حجم أقساط تأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال الربع الرابع من 2021 مقابل نفس الفترة من 2020 (المبلغ بالمليار جنيه).

الجراف التالى يبين تطور حجم أقساط تأمينات الحياة خلال الربع الرابع من 2021 مقابل نفس الفترة من 2020 (المبلغ بالمليار جنيه).

وسددت شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات 2.8 مليار جنيه خلال الربع الرابع من عام 2021 مقارنة بـ 2.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020 وبنسبة ارتفاع 25.5%، كما سددت شركات التأمين على الحياة 3.1 مليار جنيه خلال الربع الرابع من عام 2021 مقابل 2.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020 وبنسبة ارتفاع 23.5%.

الجراف التالى يوضح تطور حجم إجمالى أقساط سوق التأمين خلال الربع الرابع من 2021 مقابل نفس الفترة من 2020 (المبلغ بالمليار جنيه).

قطاع التأمين يسدد 5.8 مليار جنيه تعويضات

وارتفع إجمالى تعويضات قطاع التأمين إلى 5.8 مليار جنيه خلال الربع الرابع من عام 2021 مقابل 4.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020 وبنسبة ارتفاع 24.4%.

الجراف التالى يبين تطور حجم تعويضات تأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال الربع الرابع من 2021 مقابل نفس الفترة من 2020 (المبلغ بالمليار جنيه).

والتأمين هو عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدى إلى المؤمن له أو المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً أو إيرادا مرتباً أو أى عوض مالي آخر فى حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك فى نظير قسط أو أية دفعة مالية يؤديها المؤمن له للمؤمن.

الجراف التالى يوضح تطور حجم تعويضات تأمينات الحياة خلال الربع الرابع من 2021 مقابل نفس الفترة من 2020 (المبلغ بالمليار جنيه).

الجراف التالى يبين تطور حجم تعويضات قطاع التأمين خلال الربع الرابع من 2021 مقابل نفس الفترة من 2020 (المبلغ بالمليار جنيه).

والتأمين هو عملية فنية تزاولها هيئة مهمتها جمع أكبر عدد ممكن من المخاطر المتشابهة وتحمل تبعاتها عن طريق المقاصة بينها وطبقا لقوانين الإحصاء ومن مقتضى ذلك حصول المستأمن أو من يعينه حالة تحقق الخطر المؤمن منه على عوض مالي يدفعه المؤمن فى مقابل وفاء الأول بالأقساط المتفق عليها فى وثيقة التأمين.

الجراف التالى يوضح تطور مؤشرات قطاع التأمين خلال الربع الرابع من 2021 مقابل نفس الفترة من 2020 (النسبة مئوية).