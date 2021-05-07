تأكيد لـ«المال».. السكة الحديد توقف بعض الرحلات لتطوير الإشارات

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إيقاف مؤقت لبعض القطارات، وذلك في إطار خطة الهيئة لنهو مشروعات تطوير نظم الإشارات بنهاية العام 2021، لرفع معدلات سلامة القطارات على الخطوط.

وأوضحت الهيئة في بيانها أنها قررت وقف بعض القطارات بالوجهين البحري والقبلي التي تؤثر على تنفيذ البرنامج الزمني لتطوير نظم الإشارات، وذلك اعتبارًا من يوم 22 مايو2021 وهي عدد 7 قطارات بالوجه البحري:

١٢٠٤/١٣٣/١٢٠٢/١١٥٧/١١٥٦/١١٥٣/١١٥٢، وعدد 10 قطارات بالوجه القبلي وهي: ٧١١/٧٠٦/٧٧٧/٧٧٦/٨٣٢/١٠٠٥/١١٨٨/١١٨٧/١٦٧/١٦٦.

وحرصًا من الهيئة على الاستمرار في تقديم خدماتها لجمهور الركاب وعدم التأثير عليها قامت بتعديل مواعيد بعض القطارات بالوجهين البحري والقبلي وهي عدد 7 قطارات بالوجه البحري وهي : ١٠٠٨/٢٠٠٨/٩٣٦/٩٤٩/١٢٠٣/٣٥/٣٦، وعدد 5 قطارات بالوجه القبلي وهي ١٦٣/٨١/٧١٨/١٠٠٧ /٩٧٥.

وكذلك امتداد مسير عدد 4 قطارات بالوجه القبلي وهي ٩٧٤/٩٧٥/٧١٤/٧١٧

وقطارين بالوجه البحري وهي ٨٠٩/٨١٠، وذلك حرصاً من الهيئة علي توفير الراحة والسلامة والأمان لجمهور الركاب واستمرار تقديم خدماتها للجمهور.

وكانت مصادر مطلعة بوزارة النقل قد كشفت لـ«المال» أن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، كلف قيادات السكة الحديد بدراسة تخفيض رحلات القطارات اليومية على الخطوط الرئيسية، لا سميا المسارات التى توجد بها مشاكل فى السكة والإشارات، والخطوط المفردة الجارى تطويرها فى الوقت الحالي.

وأضافت المصادر لـ«المال» أن الهدف من تخفيض عدد الرحلات اليومية تمكين الشركات من تسريع وتيرة العمل فى مشروعات تطوير أنظمة الإشارات وصيانة المزلقانات، وتجديدات السكة، مؤكدة أنه من المتوقع أن يتم إلغاء رحلات بنسب تتراوح بين 20 إلى %25 من إجمالى المقررة حاليًا على الشبكة، وأنه سيتم البدء بتقليل سرعة كل القطارات، الأمر الذى سينتج عنه إلغاء بما يناسب نظام التشغيل الذى سيتم الاتفاق عليه.