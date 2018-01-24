تأكيدًا لما نشرته المال.. قطاع الأعمال يحقق فى خسائر القومية للأسمنت

رجب عزالدينقالت شركة القومية للأسمنت إن وزير قطاع الأعمال أمر بفتح تحقيق عاجل للوقوف على أسباب خسائر الشركة وتقييم أداء العاملين .جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات الشركة بخصوص ما نشرته المال تحت عنوان "وزير قطاع الأعمال العام يوجه بفتح تحقيق عاجل فيما وقع من مخالفات داخل القومية للأسمنت"

رجب عزالدين

قالت شركة القومية للأسمنت إن وزير قطاع الأعمال أمر بفتح تحقيق عاجل للوقوف على أسباب خسائر الشركة وتقييم أداء العاملين .

جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات الشركة بخصوص ما نشرته المال تحت عنوان “وزير قطاع الأعمال العام يوجه بفتح تحقيق عاجل فيما وقع من مخالفات داخل القومية للأسمنت”

وأضاف البيان ” فى حالة وجود أي مخالفات سيتم اتخاذ قرارات فورية بشأنها .

واجتمع وزير قطاع الأعمال خالد بدوي أمس الثلاثاء مع رئيس الشركة القومية للأسمنت محمد حسنين رضوان؛ لمتابعة الموقف الحالي للشركة، بحضور رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية عماد الدين مصطفى.

وتشرف وزارة قطاع الأعمال العام على إعادة الهيكلة الخاصة بالشركة، وعرض الشراء الخاص بطاحونة الفحم المدرجة في موازنة العام المالي 2017-2018.



وقالت الشركة في ديسمبر الماضي، إن القابضة للصناعات الكيماوية، قررت تشكيل لجنة لتعديل منظومة الطاقة باستخدام مزيج الفحم مع مصادر أخرى كمصادر بديلة للطاقة التي تستخدمها الشركة.

وتأسست القومية للأسمنت عام 1956، وتعد إحدى الشركات التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية بنسبة (95.0041%)، وتعمل فى مجال إنتاج الأسمنت والاتجار فيه بجميع أنواعه والجبس الصناعي وحبيبات “الليكا” وجميع أنواع الطوب، وكذلك المنتجات التى لها علاقة بصناعة الأسمنت ومواد البناء بصفة عامة.