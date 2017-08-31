تأكيدًا للمال.. موانئ سنغافورة تنشئ مناطق استثمارية بمصر

مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار: تطوير وتنمية المناطق الاستثمارية ببنها والصف وميت غمر سحر نصر: نتحرك في المحافظات للتأكد من وجود كل المرافق المناسبة لجذب المستثمرين المال - خاص عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعه الثانى بتشكيله الجديد، برئاسة الدكتورة سحر

مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار: تطوير وتنمية المناطق الاستثمارية ببنها والصف وميت غمر

سحر نصر: نتحرك في المحافظات للتأكد من وجود كل المرافق المناسبة لجذب المستثمرين

المال – خاص

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعه الثانى بتشكيله الجديد، برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وبحضور منى زوبع، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة، اضافة إلى خالد محمد عارف، والمهندس طارق توفيق، ومحمد الأتربى، والدكتور محمد سامح عمرو، ومحمد عبد العزيز، أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وقد حضر الاجتماع، الدكتور أحمد عبد الرازق، معاون الوزيرة، والمستشار محمود فوزى، المستشار القانونى للوزيرة، وذلك بمقر الوزارة فى صلاح سالم.

واستعرضت الوزيرة، فى بداية الاجتماع، نتائج زيارتها إلى فيتنام وسنغافورة مع الفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة العامة لقناة السويس، ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرة إلى أنها خلال زيارتها إلى فيتنام زارت المنطقة السنغافورية بهانوى، والتى يمكن أن تستفيد هيئة الاستثمار من هذه التجربة لتطوير المناطق الاستثمارية وانشاء مناطق متكاملة تتضمن كافة الخدمات.

وأوضحت الوزيرة، أنه خلال زيارتها إلى سنغافورة، تم الاتفاق علي التحرك فى المناطق الاستثمارية الجديدة بحيث يتم الاستفادة من خبرتهم في عدد من المناطق الاستثمارية الجديدة.

يأتي ذلك تأكيدا لما انفردت به المال أمس حيث تم الكشف عن اتفاق الحكومة مع موانئ سنغافورة لإقامة منطقة استثمارية بالسوق المحلية.

وأشارت الوزيرة، إلى أن الوزارة تحركت فى المحافظات خلال الفترة الماضية وستواصل التحرك الفترة المقبلة، من أجل تنمية جميع المناطق والتأكد من وجود كل المرافق والخدمات المناسبة لجذب المستثمرين للاستثمار فى مختلف المحافظات.

وناقش المجلس، وضع خطة عمل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمدة ثلاث سنوات قادمة، والدراسة الخاصة بطرح وتطوير 3 قطع أراض بالمناطق الاستثمارية فى بنها والصف وميت غمر، والتى تهدف لزيادة عائدة الاستثمار لهذه المناطق عبر اقامة عدد من مصانع الالومنيوم بميت غمر ومصانع للحراريات فى الصف واخرى للمواد الغذائية فى بنها، حيث تقرر طرح بعض هذه الاراضي بنظام المشاركة من الهيئة، مما يساهم فى زيادة عوائد الهيئة من نتائج الارباح المتوقعة من تطوير هذه المناطق، اضافة إلى دفع عجلة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة القوى العاملة وتوفير فرص عمل جديدة، وجذب الاستثمارات المباشرة.

وبحث المجلس، كل من المخطط العام للمنطقة الحرة العامة بقفط، وتشكيل لجنة المراجعة والالتزام المنبثقة من مجلس إدارة الهيئة، وناقش عملية تطوير قاعة متعددة الاغراض بمركز خدمة المستثمرين، فى اطار تطوير المركز وتوفير احدث النظم التكنولوجية، والتى تتضمن شاشات انتظار الكترونى ونظام الحجز عن طريق شبكة الانترنت.

واستمع المجلس، لعرض من الدكتور شهاب مرزبان، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للاستثمار فى ريادة الأعمال، حول تأسيس الشركة برأسمال 451 مليون جنيه والمستهدف أن يصل إلى مليار، للعمل فى حضانات ريادة الأعمال، لدعم مشروعات الشباب.