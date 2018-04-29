تأكيدًا للمال.. المصرية للاتصالات تطلق باقات إنترنت تصل إلى 100 ميجابايت‎

المال - خاصكشفت المصرية للاتصالات WE، عن نقلة نوعية وطفرة هائلة فى مجال خدمات الإنترنت الثابت فى مصر، وذلك من خلال إطلاق باقات "WE انترنت" الجديدة والتى توفر سرعات تصل إلى 100 Mbps وبأسعار تنافسية تتناسب مع جميع احتياجات العملاء.وتقدم تلك الباقات تجربة جديدة ومميزة للعملاء من خ

المال – خاص

كشفت المصرية للاتصالات WE، عن نقلة نوعية وطفرة هائلة فى مجال خدمات الإنترنت الثابت فى مصر، وذلك من خلال إطلاق باقات “WE انترنت” الجديدة والتى توفر سرعات تصل إلى 100 Mbps وبأسعار تنافسية تتناسب مع جميع احتياجات العملاء.

وتقدم تلك الباقات تجربة جديدة ومميزة للعملاء من خلال مساعدتهم فى التعرف على السرعة القصوى الممكنة للخطوط التابعة لهم والباقة المقترحة قبل الاشتراك، وذلك من خلال زيارة أقرب فرع لـ WE أو الاتصال بخدمة العملاء على الرقم (111) أو الرقم (19777).

وكانت المال قد انفردت فى فبراير الماضى بالكشف عن اعتزام المصريه اطلاق باقات انترنت جديده تبدأ من 5 ميجابايت

ويأتى إطلاق تلك الباقات الجديدة تعزيزا لدور المصرية للاتصالات الريادى كأول مشغل اتصالات متكامل فى مصر، وبما يتمشى مع رؤية وتوجهات الدولة ممثلة فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى رفع الحد الأدنى لسرعات الانترنت على مستوى الجمهورية وبما يساهم فى عملية التحول إلى مجتمع رقمى، ويؤكد سعى الشركة وحرصها الدائم على توفير أفضل الخدمات بجودة وكفاءة عالية وإضفاء قيمة مميزة و فتح آفاق جديدة امام العملاء فى استخدامات الإنترنت لتواكب أحدث التطبيقات العالمية.

وتتيح الباقات الجديدة 5 سرعات مختلفة وباسعار مناسبة، حيث تتوافر سرعة 5 Mbps بسعر 110 جنيه، وسرعة 15 Mbps بسعر 150 جنيه، وسرعة 25 Mbps بسعر 200 جنيه، وسرعة 50 Mbps بسعر 250 جنيه، وسرعة 100 Mbps بسعر 300 جنيه، و عند انتهاء سعة التحميل، يستمتع العميل بانترنت بلا حدود بسرعة 1 Mbps ، وفى حالة رغبة العميل العودة إلى السرعة الاصلية فى نفس الشهر، يمكنه شحن أى من السعات الاكسترا باسعار مميزة.

ويمكن للعملاء الحاليين التحويل لباقات “WE انترنت” من خلال فروع WE او الاتصال بخدمة العملاء (111) أو (19777) أو من خلال منافذ التحصيل التابعة لفورى او مصارى او BEE او من خلال موقع الشركة الالكترونى www.te.eg.

وصرح المهندس أحمد البحيرى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات قائلاً ” نحن فخورون بتوفير تلك السرعات لأول مرة فى مصر وتحقيق طفرة كبيرة فى مجال تقديم خدمات الإنترنت بالشكل الذى يستحقه عملاء الشركة حيث نسعى دوما لتلبية متطلبات عملائنا، وضمان حصولهم على خدمات الإنترنت بسرعات فائقة، وباسعار تنافسية”.

وأضاف البحيرى أن باقات “WE انترنت” انطلاقة جديدة لسرعات وأسعار الانترنت فى مصر ويعزز قيادة الشركة لخدمات الاتصالات للمساهمة فى تلبية احتياجات عملائها وتطلعاتهم ويساهم فى التحول نحو المجتمع الرقمي.

وأشار إلى أن إحداث تلك الطفرة فى سرعات الانترنت يأتى استكمالا للخطة الإستراتيجية التى انتهجتها الشركة لنشر خدمات الانترنت فائق السرعة (البرودباند) داخل السوق المصري، وتتويجا لجهودنا المبذولة فى عمليات تحديث وتطوير الشبكات خلال الفترة الماضية وتعزيز البنية التحتية وشبكات الاتاحة لاستيعاب طلبات السوق ومعدلات النمو المتزايدة، وهو ما أثمر عن حدوث تلك القفزة النوعية فيما يخص سرعات الانترنت ويؤكد التزام الشركة ودورها البارز الذى تضطلع به لتقديم تجربة فريدة ومميزة لعملائها ونشر خدمات البرودباند بأعلى السرعات وذلك باعتبارها المشغل الأول لخدمات الاتصالات فى مصر.