تأكيدًا للمال.. التوفيق للتأجير ترتب قرضًا بقيمة 1.2 مليار جنيه

منى عبدالبارىأعلنت شركة التوفيق للتأجير التمويلي اليوم، أنها تقوم حاليا حاليا بدراسة إدارة وترتيب تمويل بقيمة 1.2 مليار جنيه لإحدى شركات التطوير العقارى بمصر.وتزامن هذا الإعلان مع ما نشرته "المال" اليوم حول ترتيب التوفيق القرض مع شركة تأجير تمويلى أخرى و بنك/ وكيفية تقسيم الحصص.وتبلغ مساهمة ا

منى عبدالبارى

أعلنت شركة التوفيق للتأجير التمويلي اليوم، أنها تقوم حاليا حاليا بدراسة إدارة وترتيب تمويل بقيمة 1.2 مليار جنيه لإحدى شركات التطوير العقارى بمصر.

وتزامن هذا الإعلان مع ما نشرته “المال” اليوم حول ترتيب التوفيق القرض مع شركة تأجير تمويلى أخرى و بنك/ وكيفية تقسيم الحصص.

وتبلغ مساهمة التوفيق في القرض 200 مليون جنيه، كما تساهم الشركة الأخرى بقيمة مماثلة، بينما سيكون نصيب البنك 800 مليون جنيه، وذلك لمدة سداد 7 سنوات.

كانت التوفيق قد طرحت 24 % من إجمالى أسهمها فى البورصة فى ديسمبر الماضى، وأدار بنك استثمار «فاروس« عملية الطرح، ويبلغ رأسمالها 200 مليون جنيه، موزعًا على 80 مليون سهم بقيمة اسمية 2.5 جنيه للسهم.

وأصبح هيكل ملكيتها بعد الطرح بين شركة الملتقى العربى للاستثمارات بنسبة 68.39% وبنك البركة مصر 7.59% وبيت التوفيق للتنمية القابضة 0.0005%، ومساهمين آخرين بنسبة 24%.