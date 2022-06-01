تأكيدًا للمال .. التوفيق للتأجير التمويلي تعلن إتمام الإصدار الثالث لسندات توريق بقيمة 1.6 مليار جنيه

كشف طارق فهمي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة التوفيق للتأجير التمويلي (كود البورصة المصرية ATLC.CA) – الشركة الرائدة في مجال التأجير التمويلي – عن قيام الشركة بإتمام الإصدار الثالث لسندات توريق جزء من محفظتها بقيمة إجمالية قدرها 1.6 مليار حيث سيتم توظيف عائدات عملية التوريق في تعزيز مركز الشركة المالي فضلا عن دعم خطط النمو المستقبلية وتعظيم الربحية والعائد على حقوق الملكية.



قامت شركة مصر كابيتال (ش.م.م.) الذراع الاستثمارية لبنك مصر وشركة الأهلي فاروس بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج الإصدار الرئيسي وضامن تغطيه الاكتتاب في الإصدار الثالث لشركة التوفيق للتوريق والبالغ حجمه 1.629 والمضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود التأجير التمويلي والمحالة من شركة التوفيق للتأجير التمويلي وذلك في ضوء العلاقات المتميزة التي تجمع بين شركة التوفيق للتأجير التمويلي ومجموعة بنك مصر والبنك الأهلي.



أعرب خليل البواب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر كابيتال عن سعادته بنجاح الإصدار واستمرار التعاون مع شركة التوفيق للتأجير التمويلي، التى تعد كيانا اقتصاديا كبير، وتعد أول شركة تأجير تمويلي تقدم خدمات مالية غير مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية منذ تأسيسها عام 2006.

كما أشاد بقدرة فريق العمل على الإتمام الناجح للإصدار خاصة في ظل الضغوط التي تواجه أسواق المال حول العالم، واستمرارهم في تحقيق استراتيجية مصر كابيتال في تطوير سوق أدوات الدين بالتعاون مع كافة الأطراف، خاصة الهيئة العامة للرقابة المالية التي تقوم بدور حيوي في التطوير المستمر للبيئة التشريعية والتشغيلية بالسوق المصري.



وصرح أحمد حيدر الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي فاروس بأن إتمام عملية الإصدار في الوقت المحدد بمثابة تتويج للجهد المبذول من جميع أطراف الإصدار على مدار عملية التوريق، خاصة كل من شركة التوفيق للتأجير التمويلي والهيئة العامة للرقابة المالية التي قدمت دعمها الكامل للإصدار وأن نجاح الإصدار من حيث إقبال المستثمرين على الاكتتاب في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها أسواق المال عالميًا يعكس الثقة في جودة محفظة شركة التوفيق للتأجير التمويلي.



وتم الانتهاء من الإصدار بالتعاون مع بنك مصر كمرتب ومروج للإصدار، بالإضافة الي قيام كل من بنك مصر ومصر كابيتال والأهلي فاروس والبنك الأهلي المتحد وبنك القاهرة والبنك العربي الأفريقي الدولي بضمان تغطية الإصدار، وقام بنك مصر بتلقي الاكتتاب كما قام بدور أمين الحفظ، وقام مكتب ALC على الدين وشاحي وشركاه بدور المستشار القانوني للإصدار ومكتب محمد هلال ووحيد عبد الغفار وشركاه (بيكر تيلي) بدور مراقب الحسابات.



وتم غلق باب الاكتتاب في الإصدار يوم الاثنين الموافق 30 مايو 2022 وقامت عدة بنوك بالاكتتاب في الإصدار أهمها بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري وفا بنك ايجيبت وبنك القاهرة والبنك العربي الأفريقي الدولي وبنك البركة والبنك الأهلي المتحد وبنك التنمية الصناعية.



ويتوزع الإصدار على 3 شرائح بآجال مختلفة ذات عائد متغير مرتبط بسعر عائد الإقراض لليلة الواحدة المعلن من لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري بالإضافة الي هامش على أن يتم مراجعة التسعير كل اجتماع للجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري وحصلت الشرائح الثلاث على تصنيف متميز للجدارة الائتمانية AA+ وAA وA على الترتيب من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس) وهي كالاتي:

• الشريحة الأولي: بآجل 13 شهراً بقيمة 271.4 مليون جنيه، وسيتم استهلاكها شهرياً وحصلت على تصنيف A A +

• الشريحة الثانية: بآجل 37 شهراً قيمتها 728.4 مليون جنيه وسيتم استهلاكها شهرياً بعد الانتهاء من الشريحة الأولى أو قبل ذلك في ضوء المتحصلات الفعلية وحصلت على تصنيف ائتماني A A.



وقال فهمي، إن حصول الإصدار الثالث على هذا التصنيف إنما يعكس نجاح مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة واستراتيجيتها على مدار السنوات الماضية في بناء محفظة ذات جودة عالية جعلتها دائما في مصاف الشركات الكبرى في صناعة التأجير التمويلي في مصر وذلك منذ نشأتها في عام 2006 حتى الأن وأضاف أن شركة التوفيق للتوريق (شركة تابعة مملوكة بنسبة 99.9 % لشركة التوفيق للتأجير التمويلي).



