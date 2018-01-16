تأكيدًا للمال.. التعمير يخطر البورصة ببيع الأوقاف 8 ملايين سهم

رجب عزالدينأعلن بنك التعمير والإسكان، عن قيام هيئة الأوقاف المصرية ببيع 8 ملايين سهم من حصتها، بقيمة إجمالية 404 ملايين جنيه.وأضاف البنك، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء: "بذلك تصل نسبة مساهمة هيئة الأوقاف بعد العملية إلى 5.03% من أسهم البنك، مقارنة بنحو 11.4% قبل العملية".وبلغ متوسط س

رجب عزالدين

أعلن بنك التعمير والإسكان، عن قيام هيئة الأوقاف المصرية ببيع 8 ملايين سهم من حصتها، بقيمة إجمالية 404 ملايين جنيه.

وأضاف البنك، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء: “بذلك تصل نسبة مساهمة هيئة الأوقاف بعد العملية إلى 5.03% من أسهم البنك، مقارنة بنحو 11.4% قبل العملية”.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 50 جنيهًا، والتنفيذ بواسطة شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، والإفصاح وفقًا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

ونشرت “المال”، فى عددها الصادر -اليوم الثلاثاء- تفاصيل عملية بيع هيئة الأوقاف المصرية لجزء من حصتها ببنك التعمير والإسكان من %11.4 إلى %5.4، عبر بيع 8 ملايين سهم تمثل %6 من أسهم البنك.

وقالت مصادر للمال، إن شركة بلتون لتداول الأوراق المالية نفذت العملية، مضيفة أن 7 أو 8 مستثمرين عرب وأجانب اشتروا الحصة المذكورة، مشيرة إلى أن الحصة المتبقية لهيئة الأوقاف بهيكل ملكية بنك التعمير والإسكان تضمن احتفاظها بمقعد ضمن مجلس الإدارة.

وأشارت المصادر -التى فضلت عدم ذكر أسمائها- إلى أنه من المقرر استغلال حصيلة البيع فى استثمارات أخرى تدر للهيئة عائدًا أعلى سواء بسوق المال أو خارجها، لافتة إلى تواجد الأوقاف فى أسهم بنك التعمير والإسكان منذ ثمانينيات القرن الماضى.

ويتوزع هيكل ملكية البنك، بواقع 29.81% لهيئة المجتمعات العمرانية، 9.74% لريمكو للاستثمارات، مصر لتأمينات الحياة 8.9%، مصر للتأمين 8.29%، صندوق تمويل مشروعات المساكن 7.4%، إلى جانب حصة هيئة الأوقاف وعدد من المستثمرين الأفراد.

