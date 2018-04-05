تأكيدًا للمال.. أورنچ تقترض 7 مليارات جنيه من تحالف يضم 8 بنوك

المال – خاص أعلنت شركة "أورنچ مصر" للاتصالات، عن نجاحها في التوصل لاتفاق مع تحالف، يضم 8 بنوك رائدة لتمويل قرض الشركة، بقيمة 7 مليارات جنيه، يتم سداده خلال فترة مدتها 7 سنوات (وتسويتها بحلول يونيو 2025)، بما في ذلك فترة سماح لمدة عامين.كانت "المال"، قد انفردت فى 17 فبراير الماضى

المال – خاص

أعلنت شركة “أورنچ مصر” للاتصالات، عن نجاحها في التوصل لاتفاق مع تحالف، يضم 8 بنوك رائدة لتمويل قرض الشركة، بقيمة 7 مليارات جنيه، يتم سداده خلال فترة مدتها 7 سنوات (وتسويتها بحلول يونيو 2025)، بما في ذلك فترة سماح لمدة عامين.

كانت “المال”، قد انفردت فى 17 فبراير الماضى، بالكشف عن مخاطبة عدد واسع من البنوك المحلية للحصول على قرض، بقيمة تصل إلى 7 مليارات جنيه، لتمويل خطة توسعاتها فى السوق المحلية.

وقالت مصادر حينها إن خطاب الشركة طلب الحصول على موافقة مبدئية من البنوك للمشاركة فى تدبير القرض بأجل زمنى يقترب من 7 سنوات، مشيرة إلى أن أورنج ستتولى بنفسها تكوين التحالف المصرفى المقرر أن يتولى توفير السيولة.

يأتي هذا الاتفاق بعد أن أعلنت اورنچ مصر عن زيادة رأس المال المدفوع، ليصل إلى 15.3 مليار جنيه، وبلغ رأس المال المرخص 20 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال احتفالية ضخمة أقامتها الشركة بأحد فنادق القاهرة حضره جان مارك هاريون الرئيس التنفيذي لشركة اورنچ مصر، ورؤساء البنوك والمصارف المشاركين في التحالف وهم عمرو الجنايني، الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بالبنك التجاري الدولي، وهبة عبد اللطيف، رئيس مجموعة السندات والقروض المشتركة بالبنك التجاري الدولي، شريف رياض، رئيس مجموعة الائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الاهلي المصري، ومحمد يونس، مدير عام ورئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر، وتامر نجم، مدير تنفيذي أول – رئيس قطاع ائتمان الشركات الكبري ببنك الإسكندرية، وحلمي غازي، رئيس المعاملات المصرفية العالمية ببنك HSBC مصر، عمروعزب، مدير عام و رئيس قطاع ائتمان الشركات ببنك الإمارات دبي الوطني، وكارلو بلليني، رئيس قطاع الائتمان ببنك كريدي اجريكول مصر، ومروة نبيل، مدير إدارة تمويل الشركات والقروض للقطاع الشركات والمؤسسات العالمية ببنك التجاري وفا مصر، والقيادات التنفيذية لشركة اورنچ مصر.

ومن المقرر أن يتم استخدام القرض لإعادة تمويل القروض الحالية للشركة بمبلغ 4.3 مليار جنيه، وسيتم استخدام المبلغ المتبقي والبالغ 2.7 مليار جنيه لتغطية النفقات الرأس مالية الجديدة اللازمة لاستكمال تنفيذ شبكة الجيل القادم، وتمويل توسعات الشركة المستقبلية بالسوق المحلية.

وتضم قائمة البنوك المشاركة في القرض كلا من البنك التجاري الدولي CIB (مصر) بصفته وكيل التمويل، المرتب العام الرئيسي الأولي ومسوق التمويل، والبنك الاهلي المصري بصفته المرتب العام الرئيسي الأولي ومسوق التمويل، وبنك مصر بصفته المرتب العام الرئيسي الأولي ومسوق التمويل، وبنك الإسكندرية بصفته المرتب العام الرئيسي، وبنك HSBC مصر بصفته المرتب العام الرئيسي، وبنك الإمارات دبي الوطني بصفته المرتب العام، كريدى اجريكول مصر بصفته المرتب العام، بنك التجاري وفا مصر بصفته المرتب العام.

ووجه جان مارك هاريون، الرئيس التنفيذي لشركة أورنچ مصر، الشكر لجميع البنوك المشاركة في تمويل القرض، خاصة وأن هذه البنوك هم شركاء نجاح للشركة في السوق المصرية، مضيفًا: “ستساعدنا اتفاقية القرض الجديدة على إعادة تمويل ديوننا وتسريع وتيرة نمونا في السوق علاوة على تحسين أداء الشركة التي ارتفعت مؤشراتها بشكل ملحوظ منذ العام الماضي”.

يذكر أن المؤشرات المالية المجمعة لشركة أورنچ مصر للاتصالات، قد أظهرت خلال 2017 انخفاضاً فى الخسائر بنسبة 35.3% لتبلغ 1.65 مليار جنيه، مقابل خسائر بلغت 2.55 مليار جنيه خلال 2016.