تأكيدًا لـ« المال»..وزير النقل : تشغيل قطار العاصمة الإدارية أكتوبر المقبل

إنشاء القطار الكهربائي السريع من السخنة حتى العلمين الجديدة بطول 438,5 كيلومتر .

قال وزير النقل الفريق كامل الوزير ، أن خطة وزارة النقل تتضمن دعم صناعات وسائل النقل بكافة أنواعه خاصة الحديثة منها والمتطورة والصديقة للبيئة.

وأضاف وزير النقل يجري حالياً تنفيذ مشروعات (إنشاء القطار الكهربائي من السلام حتى العاصمة الإدارية الجديدة مروراً بمدينة العاشر من رمضان بطول 90 كيلومتر والمقرر بدء تشغيله التجريبي أغسطس من العام القادم 2021 وافتتاحه رسمياً في أكتوبر من نفس العام بالتزامن مع افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة.

ويأتي اعلان وزير النقل لافتتاح مشروع القطار الكهربائي، تاكيدًا لما نشرته ” المال”، خلال أكتوبر الماضي.

وكذلك إنشاء مونوريل العاصمة الإدارية و مونوريل 6 أكتوبر بإجمالي أطوال 98,5 كيلومتر وإنشاء القطار الكهربائي السريع من السخنة حتى العلمين الجديدة بطول 438,5 كيلومتر .



وأضاف الفريق مهندس كامل الوزير أنه في إطار توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بتوطين صناعة السكك الحديدية في مصر ، فقد قامت وزارة النقل بالتنسيق مع وزارة التخطيط والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وبعض مستثمري القطاع الخاص لتأسيس الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية NERIC للقيام بصناعة الوحدات المتحركة لمشروعات الجر الكهربائي التي تنفذها الوزارة مع ضمان نسبة المكون المحلي.

وأشار إلى أنه في نفس الإطار ، تم التوسع في استخدام التقنية الحديثة لإعادة تدوير الأسفلت ( FDR-CIR ) والصديقة للبيئة والتي تعتمد على إعادة استغلال وتدوير ناتج إزالة وكشط الأسفلت القديم في تنفيذ المشروع القومي لرصف الطرق المحلية داخل المحافظات وكذا أعمال صيانة الطرق التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري .