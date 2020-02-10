تأكيدًا لـ «المال».. اقتصادية قناة السويس تعلن تخارج تحالف بولاريس رسميا

قال المكتب الإعلامى للهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس فى بيان منذ قليل ، إن تحالفا تقوده شركة بولاريس طلب نهاية 2019 التخارج من مشروع استغلال أراض صناعية بالمنطقة .

وقال بيان الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس نقلا عن المكتب الإعلامى ، إن شركة بولاريس تقدمت للحصول على عقد انتفاع بأرض صناعية على مساحة 5.5 كيلومتر مربع، وتم توقيع العقد بين الطرفين في نوفمبر 2017 ثم طلب التحالف فى يوليو 2018 خفض المساحة إلى نحو 2.5 كيلومتر مربع.

وأضاف البيان أنه نهاية 2019 الماضي تقدم التحالف بطلب للهيئة الاقتصادية بالتخارج لأسباب داخلية بالمساهمين والشركاء ليست الهيئة طرفاً فيها، وعدم رغبتهم في التوسع باستثمارات الشركة وكذا بناءً على تركيز نشاطها في مناطق أخرى ورؤيتها في عدم جدوى مشروعهم اقتصادياً لأسباب تخص التحالف بعيداً عن الهيئة الاقتصادية ، خاصة أن الهيئة قامت بتسليم الأرض للتحالف.

ويشار إلى أن المال كانت قد انفردت أمس بالاعلان عن انحساب تحالف شركة بولاريس من مشروع استغلال 5.5 مليون متر مربع ، وقالت مصادر بالتحالف إنه الانسحاب يعود لتأخر استلام الأراضي وعدم الجدوي الاقتصادية للمشروع .

بينما نفي المهندس يحيى زكى رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس ذلك .

وقال في رسالة نصية لـ” المال ” إن «بولاريس» قررت تركيز نشاطها فى مناطق أخرى ، خاصة مدينة السادات ولا توجد علاقة على الإطلاق بين انسحابها وتأخر استلام الأرض».