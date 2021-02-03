تأكيدًا لـ«المال».. مؤسسة «CDC» تستحوذ على حصة أقلية بـ«ألفا الطبية» مقابل 100 مليون دولار

أتمت مجموعة “سي دي سي” اليوم صفقة استحواذها على حصة أقلية بمجموعة “ألفا الطبية”، ضمن تحالف ضم “Africa platform capital” مقابل 100 مليون دولار .

يُذكر أن “المال” كانت قد نشرت خلال يوليو الماضي أن مؤسسة CDC الإنجليزية تعتزم الاستحواذ على حصة أقلية فى مجموعة ألفا الطبية، فى صفقة ضخمة بقيمة تقارب 150 مليون دولار.

وكشف الدكتور عادل طلعت، الرئيس، العضو المنتدب لمجموعة ألفا الطبية حينها، أن مؤسسة CDC عرضت الاستحواذ على حصة أقلية بالمجموعة.

وذكر أن المجموعة يقع تحت مظلتها 3 شركات مساهمة، هي: ألفا سكان، ومعامل ألفا، ومستشفى الصفا، كما أن لديها خطة توسعية ضخمة تتمثل فى إنشاء مدينة طبية على مساحة 60 ألف متر بمنطقة الشيخ زايد – غرب القاهرة، بقدرة استيعابية مستهدفة 1000 سرير خلال 5 سنوات.

وقال السير جيفري آدامز السفير البريطاني في مصر عبر بيان صحفي صدر اليوم إن استثمار سي دي سي في مجموعة ألفا الطبية هو أكبر استثمار في رأس المال على الطلاق للمجموعة في مصر.