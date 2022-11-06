تأكيدًا لـ«المال».. كيما للأسمدة تعلن تسوية نزاع تكنومونت الإيطالية الممتد منذ 7 سنوات

أعلنت شركة الصناعات الكيماوية المصرية “كيما ” – المتخصصة في صناعة الأسمدة – عن تسوية نزاعها مع شركة تكنومونت الإيطالية الممتد منذ 7 سنوات بتفاصيل تؤكد ما نشرته “المال” مؤخرا.

وقالت كيما في إفصاح مرسل إلى البورصة المصرية الأحد، إن هذه التسوية تأتي فى إطار تنفيذ قرار لجنة فض منازعات الاستثمار بمجلس الوزراء والصادر بتاريخ 12 أكتوبر 2022.

وأوضحت الشركة أنها غير ملتزمة بسداد أي مبالغ متعلقة بالتعويض عن تحير سعر الصرف خلال عام 2016، إلا في حالة استلام تلك المبالغ من السلطات المختصة – وزارة المالية، ما يعني ضمنيا موافقتها على دفع مقابل تحرير سعر الصرف.

كيما : تكنومنت ملتزمة بسداد مبالغ دعاوى هيتاشي اليابانية

مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

وذكر بيان كيما للبورصة أن شركة تكنيومنت ملتزمة بسداد المبالغ التي ستحصل علها كتعويض سواء شركات التأمين او الدعاوي المقامة من طرفها ضد شركة هيتاشي اليابانية والناجمة عن عطل ضاغط ثاني اكسيد الكربون وتوقف المصنع عن الإنتاج لشركة كيما.

ولفت إلى أنه من المزمع إسناد مشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم إلى شركة تكنومونت الإيطالية، مع قيام شركة كيما بالتفاوض على شروط واحكام عقد EPC وعدم الالتزامن بان تكون تلك الشروط والاحكام مماثلة لعقد EPC لمصنع الامونيا واليوريا.

وتعود وقائع النزاع بين الطرفين إلى أكثر من عامين، حينما طالبت الشركة الإيطالية بتعويض عن تضررها من تحرير سعر صرف الجنيه فى 2016، والذى رفع التكلفة التشغيلية لمشروع «كيما 2».

وفى المقابل طلبت «كيما» منها تعويضًا عن التأخر فى تنفيذ بنود بعض العقد، الأمر الذى انتهى إلى الاحتكام للجنة فض منازعات الاستثمار بمجلس الوزراء، والتى أقرت اتفاقية التسوية مؤخرًا.

المال نشرت تفاصيل التسوية منذ 18 أكتوبر الماضي

الكيماويات

ونشرت “المال” يوم 18 اكتوبر الماضي – عن مصادر وثيقة الصلة بالملف- إن ملامح الاتفاق تتضمن أحقية «تكنومونت» فى الحصول على تعويض عن تضررها من تحرير سعر الصرف، فضلًا عن تنازل «كيما» عن أى مطالبات نظير تأخر العمل فى مشروع «كيما 2» الذى بدأ تشغيله والإنتاج منه فعليًا.

وأكدت المصادر، حينها، أن الشركة الإيطالية كانت تطالب فى وقت سابق بمبالغ تقارب 76 مليون دولار نظير ارتفاع التكلفة التشغيلية، وحوالى 450 مليون جنيه كتعويض عن فروق سعر الصرف.

وتوقعت المصادر حصول «كيما» على كل تفاصيل التسوية الرسمية من مجلس الوزراء خلال أسابيع قليلة، على أن تفصح للبورصة فى حينه.

وأوضحت أن اتفاقية التسوية رجحت قيام الشركة الإيطالية بتنفيذ مشروع حامض النيتريك الذى تعتزم «كيما» إنشاءه ، وذلك وفقًا للأسعار السوقية الخاضعة للمنافسة والعرض والطلب.

وتابعت: إن هذا السيناريو يتضمن تحمل «تكنومونت» كافة مصاريف التشغيل والصيانة للعام الثاني من التشغيل، مع منحها حوافز تتمثل فى حصة من أرباح المشروع حال تخطي الإنتاج حدود معينة.