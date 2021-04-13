تأكيدًا لـ«المال» .. «كليوباترا» تتقدم لشراء حصة «أبو ظبي التجاري» بـ«الإسكندرية للخدمات الطبية»

أعلنت شركة مستشفيات “كليوباترا” اليوم عن نيتها المبدئية غير الملزمة للاستحواذ على حصة بنك “أبو ظبي التجاري” البالغة 51.5% من أسهم شركة الإسكندرية للخدمات الطبية -المركز الطبي الجديد.

جاء ذلك تأكيدًا لما نشرتهُ “المال” منذ يومين، وأوضحت الشركة في بيانها اليوم أنها تقدمت بخطاب نوايا غير ملزم للمستشار المالي “سي أي كابيتال” وأنهُ جاري التفاوض في الشروط .

يُذكر أن “المال” نشرت منذ أيام من مصادر مطلعة على صفقة تخارج بنك أبوظبى التجارى من شركة الإسكندرية للخدمات الطبية –المركز الطبى الجديد- ان شركة سى اى كابيتال، مستشار البنك الإماراتي، تلقت 3 عروض رسمية للإستحواذ على الحصة المراد بيعها والبالغة 51% .

وأفصحت المصادر، أن مجموعة «مستشفيات كليوباترا» وتحالفى «العصافرة – تانا كابيتال»، و«تواصل هولدينجز مع مستشفيات سبيد و مؤسسة مالية» تقدموا بـ3 عروض لشراء حصة البنك الإماراتى

وكانت “المال”، قد نشرت خلال شهر اغسطس الماضي، أن “كليوباترا” و “سبيد ميديكال”، تقدموا لشراء حصة المستثمر الهندى بى آر شيتى فى شركة الإسكندرية للخدمات الطبية، المركز الطبى الجديد .

وقالت المصادر حينها أن المناقشات حول صفقة شراء حصة المستثمر الهندى بالإسكندرية للخدمات الطبية ستكون مع بنك أبو ظبى التجارى بصفته صاحب الرصيد الأكبر بين دائنى مجموعة «NMC» الإماراتية وصاحب دعوى فرض الحراسة القضائية عليها، مؤكدة أن الشركة المصرية المقيدة فى البورصة المحلية ليست طرفا فى أية مناقشات.