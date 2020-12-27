بورصة وشركات

تأكيدًا لـ«المال».. «بي إنفستمنتس» تتخارج رسميا من توتال إيجيبت مقابل 146 مليون جنيه

بنسبة 20% فقط من حصتها الإجمالية
أسماء السيد 11:24 ص, الأحد, 27 ديسمبر 20 11:24 ص, الأحد, 27 ديسمبر 20

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أعلنت شركة “بي إنفستمنتس القابضة” اليوم تخارجها الرسمي بنسبة 20% من حصتها بشركة “توتال إيجيبت” مقابل 146.4 مليون جنيه، وذلك تأكيدًا لما نشرتهُ “المال” يوم الأربعاء الماضى.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم للبورصة المصرية، إن عملية التخارج خفضت حصتها من 7.97% إلى 6.38% بنسبة 20%.

يُذكر أن “المال” كانت نشرت يوم الأربعاء الماضي أن شركة “بى إنفستمنتس القابضة” أتمت صفقة تخارجها بشكل جزئى من شركة “توتال إيجيبت” مقابل 146.4 مليون جنيه.

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يذكر أن “بى إنفستمنتس” كانت قد أعلنت مؤخراً عن نيتها للتخارج جزئيا من حصتها فى «توتال إيجيبت» البالغة %7.97 عقب الاستحواذ على تلك الحصة فى عام 2013.

وتُعتبر “توتال إيجيبت” إحدى شركات مجموعة “توتال فرنسا” التى تم إنشاؤها عام 1998، وتعمل بمجال بيع وتوزيع منتجات الوقود وزيوت الشحم عالية الجودة، ومنتجات أخرى متعددة فى متاجر بونجور، كما تمتلك حوالى 240 محطة خدمة فى جميع أنحاء الجمهورية.

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بقلم أسماء السيد

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