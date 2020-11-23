تأكيدًا لـ«المال».. «الديدى جروب – جاما» يوقع عقد إنشاء خط سكة حديد «بورسعيد-أبو قير-المنصورة»

وقعت وزارة النقل منذ قليل، عقد إنشاء خط سكة حديد يربط ميناء غرب بورسعيد بميناء أبو قير بالإسكندرية مرورا بدمياط والمنصورة الجديدة، مع تحالف شركتى «الديدى جروب – جاما للإنشاءات»، بعد مفاوضات تمت مع وزارة النقل مؤخراً.

والتحالف سيتولى تنفيذ المشروع وتحمل تكلفته بالكامل، ويجرى حالياً تحديدها من الطرفين، مع تحديد فترة التنفيذ.

والمشروع ينفذ بنظام BOT (الإنشاء والتشغيل ونقل المشروع لملكية الدولة) مع إشراف فنى من جانب هيئة السكة الحديد المالكة لأصل المسار.

وتوقيع العقد يأتي تاكيدًا لانفراد ” المال”، الذي نشرته منذ أيام، عن تفاصيل الاتفاقية التي تم توقعها منذ قليل على هامش مؤتمر ومعرض تكنولوجيا النقل Trans MEA الذى افتتحه أمس الرئيس عبد الفتاح السيسي ويستمر حتى يوم 25 نوفمبر 2020.

واستعرض وزير النقل المهندس كامل الوزير، فى بيان صحفى، أصدره أمس الأول، أهم المشروعات المطروحة للاستثمار بمجال السكك الحديدية، مؤكداً على وجود عدد كبير من المشروعات، منها القطار الكهربائي السريع «العين السخنة- العلمين».

كما تضم الفرص الاستثمارية، مشروع إعادة تأهيل خط سكة حديد «أبو طرطور – قنا – سفاجا» ومده إلى الغردقة، مشيراً إلى أن هذا الخط يخدم مشروع المثلث الذهبي، ومشروع المليون ونصف المليون فدان، ويساهم فى نقل خام الفوسفات.

وأعلن وزير النقل أن عدداً من الشركات أبدت اهتمامها بتنفيذ مشروعات ربط مصر مع الدول الإفريقية، ومن ثم تم وضع خطة لتنفيذ هذا الربط عبر مشروعات طرق برية مثل طريقى «القاهرة- كيب تاون»، و«مصر – تشاد» مروراً بالسودان.

بالإضافة لإنشاء خط سكة حديد «أسوان – توشكي» ومده إلى مدينة وادى حلفا بالسودان، وخط سكة حديد «الفردان – بئر العبد – العريش – رفح « مرورا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومده مستقبلاً لمدينة طابا، وإنشاء خط «مرسى مطروح – سيوة» ومد خط «مطروح – السلوم» إلى مدينة بنى غازى بليبيا.

يشار إلى أنه من المقرر أن تعلن وزارة النقل تفاصيل نسب المساهمين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص فى الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية، والتى تتولى توطين صناعة السكك الحديدية، وخدمة الأسواق المحلية والإفريقية، بناءً على تنامى الطلب فى ذلك القطاع محليًا وإقليميًا، خلال معرض تكنولوجيا النقل.