تأكيدًا لـ«المال».. الداخلية: تشغيل ماكينات استخراج شهادة الميلاد الذكية 25 يناير (صور)

جاء ذلك خلال فيديو وثائقي نشرته وزارة الداخلية، ضمن إنجازاتها في 2019، ضمن مراسم الاحتفال بعيد الشرطة الـ68.

كشفت وزارة الداخلية، عن بدء تشغيل ماكينات استخراج شهادة الميلاد الذكية، التي أطلقها قطاع الأحوال المدنية لاستخراج الوثائق، كمرحلة أولى، في 25 يناير الجاري.

جاء ذلك خلال فيديو وثائقي نشرته وزارة الداخلية، ضمن إنجازاتها في 2019، ضمن مراسم الاحتفال بعيد الشرطة الـ68، الذي أقيم اليوم الخميس، بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وعدد من الشخصيات العامة.

وأشارت الداخلية أنه تم تركيب الماكينات بمصلحة الأحوال المدنية بالعباسية، والسجلات المدنية، والمطارات منها القاهرة والغردقة وشرم الشيخ.

وأكدت الوزارة أنه جارٍ تعميمها بجميع المحافظات، مشيرة إلى أنه سيتم استكمال تلك المنظومة بإصدار الماكينات لأنواع أخرى من الشهادات.

وذكرت الوزارة، أنه تم استحداث منظومة جديدة من الماكينات بمقر قطاع الأحوال المدنية، موضحة طريقة تشغيلها واستخراج الشهادة من الماكينة.

كانت “المال” نشرت خبرًا بعنوان “في عيد الشرطة.. إطلاق ماكينة استخراج شهادات الميلاد الذكية وتعميمها بالمحافظات“.

وصرح مصدر أمني، بأن ماكينة السجل المدني الذكي خدمة إلكترونية مستحدثة للتخفيف والتيسير على المواطنين، ضمن خطة وزارة الداخلية في تطبيق منظومة خدمات إلكترونية، لتيسير الإجراءات على المواطنين.

وأضاف أن الماكينة سيتم وضعها بالأماكن العامة، على أن يتم تعميمها في كافة المحافظات، وستكون متوفرة طوال اليوم.

وأوضح أنها تستخرج شهادة الميلاد في دقيقة، كما أنه سيتم إضافة باقي أوراق السجل المدني لها في مرحلة أخرى.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي -اليوم الخميس- حفل عيد الشرطة الـ 68، المقام داخل أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، وذلك تخليدًا لذكرى معركة الإسماعيلية في 25 من يناير عام 1952، بحضور اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وعدد من رموز المجتمع والشخصيات العامة.

بدأ الحفل، بتقديم الفنان مصطفى حجاج وهبة مجدي، أغنية بعنوان “هنا مصر”، لإبراز دور الأمن في حياة المجتمع، إضافة إلى عدد من العروض الفنية التي تبرز جهود الوزارة في حفظ الأمن، والتصدي للخارجين عن القانون.

وحكى الفنان الكبير أمير كرارة، قصة أسرة الشهيد وائل طاحون، التي استشهد وبعده زوج ابنته الشهيد ماجد عبد الرازق، وقرر بعدها ابنه وائل طاحون الالتحاق بكلية الشرطة، لاستكمال مسيرة والده.

وكرم الرئيس عددًا من قيادات وضباط الشرطة خلال احتفالية عيد الشرطة الـ 68.

ومنح الرئيس عدد من ضباط الشرطة، أنواط الامتيار تقديرًا لعطاءاتهم وجهودهم لحفظ الأمن، وبين المكرمين مدير أمن أسوان، ومديرية أمن الغربية، والعميد منار محمد من الإدارة العامة لحقوق الإنسان.

وكرم عددًا من شهداء الشرطة وأهداهم وسام الجمهورية من الطبقة الثالثة، تقديرًا لأرواحهم التي بذلوها فداء للوطن.

يذكر أن معركة الإسماعيلية، راح ضحيتها 50 شهيدًا، إضافة إلى سقوط 80 جريحًا من رجال الشرطة المصرية علي يد الاحتلال الإنجليزي، بعدما رفضوا تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة لهم.