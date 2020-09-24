تأكيدًا لـ«المال».. البنك الأهلي يرتب تمويلا مشتركا لصالح مجموعة فرج الله بنحو ملياري جنيه

التحالف يضم البنك التجاري الدولي مصر، البنك العربي، البنك العربي الافريقي الدولي، التجاري وفا بنك ايجيبت، المصرف المتحد، بنك الإمارات دبي الوطني وبنك قطر الوطني الأهلي

قاد البنك الأهلي المصري بصفته المرتب الرئيسي الأولى ووكيل التمويل ووكيل الضمان، تحالف مصرفي يضم كلًا من البنك التجاري الدولي مصر، البنك العربي، البنك العربي الافريقي الدولي، التجاري وفا بنك ايجيبت، المصرف المتحد، بنك الإمارات دبي الوطني وبنك قطر الوطني الأهلي كمرتبين رئيسيين أوليين، لترتيب تمويل مشترك طويل الأجل لصالح مجموعة فرج الله بمبلغ 2.05 مليار جنيه.

وكانت جريدة «المال»، انفردت أغسطس الماضي، بتولى البنك الأهلي المصرى دور المرتب الرئيسى والمسوق ووكيل التمويل والضمانات لقرض تبلغ قيمته الإجمالية 2.05 مليار جنيه لصالح مجموعة فرج الله، واقتناص ثلاثة بنوك محلية شريحة بقيمة 995 مليون جنيه تقريبا، تعادل %48.5 من إجمالي القرض الذي تسعى مجموعة شركات فرج الله للحصول عليه بغرض الإنفاق على رأس المال العامل والقيام بهيكلة لأرصدة المديونيات القائمة.

وقال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري إن استراتيجية البنك تهدف إلى دعم توجهات الدولة وخططها للنهوض بالصناعة المصرية وتشجيع المصانع المصرية على التوسع محليا وإقليميا، مع توفير كافة التيسيرات للمستثمرين التي تساعدهم على الاستمرار في التواجد بالسوق، وهو ما يؤكد حرص القطاع المصرفي بشكل عام والبنك الأهلي المصري بشكل خاص على تشجيع المنتج المصري وما يوفره من فرص عمل للعمالة المصرية في ضوء التحديات الحالية وما لها من تبعات اقتصادية واجتماعية، خاصة أنها تأتي في اطار مبادرة البنك المركزي المصري لدعم القطاعات الصناعية لتخفيف الأعباء الملقاة على الشركات الصناعية ومساعدتها في متابعة خططها الاستثمارية والإنتاجية وأيضا التوسعية.

وتابع قائلًا: “وهو ما شجع البنك الأهلي المصري على المبادرة بمشاركة بنوك التحالف لدعم شركات مجموعة فرج الله استنادا للدراسة الائتمانية التي تمت على التمويل وكذا التدفقات النقدية لكل من شركات المجموعة، وأشار عكاشة ه الى أن مثل تلك التحالفات تعكس قدرة البنوك على تحقيق التكامل الفعال والايجابي لدعم استراتيجية الدولة في دفع عجلة التنمية”.

وذكر يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري أن البنك يهدف من هذا التمويل المشترك إعادة هيكلة مديونيات مجموعة فرج الله وتمويل جانب من احتياجات رأس المال العامل وتعزيز قدرات شركات المجموعة وتعظيم قدراتها الإنتاجية وتوسيع أنشطتها بهدف الاستحواذ على حصة أكبر من السوق المحلية المتنامية مع دعم الصادرات إلى الأسواق الإقليمية وبما يتفق مع مساعي البنوك لدعم تمويل المشروعات الصناعية وتذليل العقبات التي تواجه المصنعين خاصة أن هذا الدعم سيسهم ايضا في توفير فرص عمل جديدة في مصانع المجموعة في مدينة برج العرب الجديدة لمواجهة الطلب المتزايد محليا وعالميا.

وأشاد شريف رياض رئيس مجموعة الائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري بالجهود المبذولة من البنوك المشاركة لتوفير تمويل مشترك طويل الأجل مدته 10 أعوام لشركات المجموعة وبفريق العمل المحترف من العاملين في القطاعات المعنية بتلك البنوك ودورهم الفعال في مختلف مراحل التمويل بدءا من مرحلة الدراسة والتنسيق وحتى خطة التنفيذ لتوفير التمويل المطلوب لتغطية مختلف احتياجات المجموعة التمويلية.

يذكر أن مجموعة فرج الله هي مجموعة شركات مصرية تأسست عام 1973، على يد المهندس فرج عامر الرئيس الحالي لمجلس إدارة المجموعة وتعمل في مجال الصناعات الغذائية بمختلف أنشطته لأكثر من 1130 سلعة من الألبان والعصائر والأجبان واللحوم المصنعة والخضروات المجمدة والفواكه للسوق المحلية والتصدير لأكثر من 90 دولة حول العالم، وتعد إحدى أكبر شركات الصناعات الغذائية في مصر وتمتلك 3 شركات، و15 مصنعًا، كما تستحوذ المجموعة على نحو 24% من حجم السوق المحلية ويعمل بها نحو 20 ألف عامل.