تأكيدًا لـ«المال».. أوراسكوم للتنمية: استعدنا حيازة جزيرة آمون وجارٍ التطوير

أوراسكوم للتنمية ترد على استفسارات البورصة حول جزيرة آمون

أخطرت شركة أوراسكوم للتنمية مصر إدارة البورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، باستعادة حيازتها لجزيرة آمون بمحافظة أسوان، وذلك تأكيدًا لما نشرته جريدة المال فى عدد الأحد الماضى.

وقالت أوراسكوم للتنمية مصر فى إفصاح منشور على شاشة التداول إنها تقوم حاليا بدراسة أعمال تطوير الجزيرة بعد استعادة الحيازة عليها بالتعاون مع شركة إيجوث التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق.

ونشرت جريدة المال فى عددها الصادر 29 ديسمبر الجارى خبرا بعنوان “أوراسكوم تدخل جزيرتى أمون وقلادة وتبدأ أعمال التطوير”.

وقال شريف بندارى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للسياحة والفنادق، لـ«المال» إن «أوراسكوم للتنمية» تمكنت أخيرًا من الدخول للجزيرتين وبدأت أعمال التطوير.

وشاهد محرر «المال» أثناء جولة نيلية بمحافظة أسوان فى وقت سابق أعمال تطوير «خفيفة» تتمثل فى تطهير الجزيرتين من بعض الشجيرات فى وجود قوات أمنية.

وتعاقدت شركة «إيجوث» مع «أوراسكوم للتنمية» في عام 2005 لاستغلال جزيرة آمون بنظام حق الانتفاع لإقامة مشروع فندقي إلا أن المشروع تعثر منذ 8 سنوات لوجود خلافات حول ملكية الأهالي لأجزاء من الجزيرة.

وقال رئيس «إيجوث» إن شركته ليس لديها أى خلاف مع الأهالى، وإن جزيرة آمون مثبتة ضمن أملاك الدولة، ومن لديه عقود ملكية من المواطنين فمن حقه اللجوء للقضاء، بحسب قوله.

من ناحيته، أشار شريف حسن، محامى الأهالى المتضررة من استغلال الجزيرتين، إلى أن 8 عائلات لديهم ما يثبت ملكيتهم أجزاء من أراضى «أمون» و«قلادة»– على حد تعبيره– وسيلجأون للقضاء للحصول على حقوقهم.

وقال حسن لـ«المال» إن الأهالى يمتلكون 6.25 قيراط من جزيرة أمون والباقى لـ«إيجوث» بينما يمتلكون 12 قيراطا فى الجزيرة الثانية من إجمالى 4 أفدنة، والباقى كان اشتراها أنطوان قلادة من الأهالى.

سميح ساويرس: اشتريت جزيرة قلادة من ورثتها

يشار إلى أن رجل الأعمال سميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية، قال فى تصريحات للإعلامية لميس الحديدى عبر مداخلة لبرنامجها «القاهرة الآن»، فى نوفمبر الماضي، إنه اشترى جزيرة قلادة من ورثة «أنطوان قلادة» والمسجلة منذ 70 عاما.

وأضاف أنه يسعى لاستغلال الجزيرتين فى مشروع فندقى بالتعاون مع شركة «إيجوث» ولكنه معطل بسبب خلافات مع الأهالى بعد ثورة 25 يناير، وطالب وقتها بتدخل الدولة لمعالجة المشكلة وحل الأزمة.

وشهدت الفترة الماضية مفاوضات بين الشركة القابضة للسياحة والفنادق، وأوراسكوم للتنمية حول مشروع تطوير جزيرة آمون بمحافظة أسوان، باتجاه التنازل عن الأرض لمستثمرين جدد أو الاستمرار فى التعاقد المبرم بين الطرفين.

وقال وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، فى تصريحات منذ أسابيع، إنه جارٍ التنسيق مع وزارة الداخلية لإنهاء أزمة الجزيرتين بما يمكًن «أوراسكوم للتنمية» من البدء فى تنفيذ مشروعها.

وتجدر الإشارة إلى أن «أوراسكوم» تضررت فى وقت سابق من سداد حق الانتفاع بجزيرة آمون، نظرًا لعدم تمكنها من استلام الأرض، إلا أن «إيجوث» حصلت على حكم قضائى بأحقيتها فى الرسوم لأن التعدى المزعوم جرى بعد فوز «الشركة» بالمشروع.

أوراسكوم للتنمية تبيع حصتها فى فندق بالأقصر بقيمة 4 ملايين دولار

وأعلنت أوراسكوم للتنمية فى يوليو الماضى عن بيع حصتها البالغة 51% في فندق “أوبروى زهرة” العائم بمحافظة الأقصر، بقيمة استثمارية 4 ملايين دولار أمريكى تقريبًا.

وقالت الشركة، في سابق للبورصة بتاريخ 8 يوليو الماضى إن هذا العملية سينتج عنها تدفقات نقدية قدرها مليونا دولار سيتم استخدامها فى تمويل توسعات الشركة.

وأضافت الشركة أن عملية البيع تأتى ضمن استراتيجية الشركة لبيع عدد من الأصول غير الأساسية لتعزيز مركزها المالى، وإعادة تشكيل استثماراتها وتحديد أولوياتها واستثمار رأس مال الشركة فى بناء المدن.

وأظهرت المؤشرات المالية لنتائج أعمال أوراسكوم للتنمية مصر ارتفاع إيراداتها إلى 3.35 مليار جنيه خلال العام الماضي مقارنة بنحو 2.6 مليار جنيه خلال 2017.

وكشفت البيانات ارتفاع الإيرادات العقارية للشركة بنسبة 32.3% لتسجل مليار جنيه خلال العام الماضي.

كما ارتفعت إيرادات الفنادق بنسبة 31.5% لتسجل 1.4 مليار جنيه، وكذلك ارتفعت إيرادات قطاع إدارة المدن بنسبة 31.4% إلى 576 مليون جنيه خلال 2018.

وقفز صافى ربح الشركة بنسبة 27.6% لتسجل نصف مليار جنيه خلال عام 2018، مقابل صافى ربح قدره بلغت 392 مليون جنيه خلال عام 2017.