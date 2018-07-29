تأكيدًا لـ«المال».. «أموك» تخطط لرفع استثماراتها إلى 3 مليارات جنيه

رجب عزالدينقالت شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية «أموك» إنها تخطط لرفع استثماراتها خلال العام المالى الحالى إلى 3 مليارات جنيه.جاء ذلك فى بيان تأكيدى للرد على استفسارات البورصة بخصوص ما نشرته جريدة «المال» الخميس تحت عنوان "أموك تعتزم رفع استثمارات العام الحالى إلى 3 م

رجب عزالدين

قالت شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية «أموك» إنها تخطط لرفع استثماراتها خلال العام المالى الحالى إلى 3 مليارات جنيه.

جاء ذلك فى بيان تأكيدى للرد على استفسارات البورصة بخصوص ما نشرته جريدة «المال» الخميس تحت عنوان “أموك تعتزم رفع استثمارات العام الحالى إلى 3 مليارات جنيه”.

وقالت أموك إن شركة فلورا الهولندية ستنتهى من دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية لمشروع تكرير المازوت فى نهاية الشهر المقبل.

وأضافت إنها فى انتظار التقرير لتحديد التكلفة الاستثمارية النهائية وسبل تمويلها، فضلا عن استكمال تطوير وتحديث وحدة إنتاج السولار؛ ما يتوقع معه زيادة استثمارات الشرة فى العام المقبل إلى 3 مليارات جنيه.

وتابعت الشركة أنها ستنتهى من دراسات الجدوى المشار إليها، وستعرض ذلك على مجلس الإدارة لاتخاذ القرارات الخاصة بذلك الشأن.

وقال عمرو مصطفى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، إن مجلس الإدارة سيدرس التفاصيل الكاملة لمشروع تكرير المازوت الذى تبلغ استثماراته المبدئية 500 مليون دولار بنهاية أغسطس المقبل.

وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن شركة «FLOUR» الهولندية، المكلفة بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية لمشروع تكرير المازوت، ستنتهى من عملها بنهاية الشهر المقبل تمهيدا لتحديد التكلفة الاستثمارية النهائية وسبل التمويل.

يذكر أن «آموك» اختارت الشركة الهولندية من بين 5 شركات عالمية، كانت قد تقدمت بعروضها، بغرض تحويل المازوت الخام إلى منتج خفيف الاستهلاك عالى القيمة.

وتسعى «أموك» إلى إطلاق مشروع تكرير المازوت بغرض تطبيق استراتيجية وزارة البترول، بأن تكون مصر خالية من المازوت بحلول 2021، عبر تحويله إلى منتجات عالية القيمة، مثل السولار والنافتا.