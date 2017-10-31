تأكيدًا لانفراد المال.. البلتاجي : الاتحاد الأوروبي يرفع قيود واردات العنب المصري

الصاوي أحمد أكد المهندس محسن البلتاجي، رئيس جمعية منتجي ومصدري الحاصلات البستانية "هيا"، أنه بعد تطبيق منظومة الجلوبال جاب على صادرات العنب المصري كأول محصول، لم يرفض الاتحاد الأوروبي أي شحنات من العنب المصري في الموسم المنتهي قبل فترة وجيزة. وقال البلتاجي، في كلمته أثناء توقيع بروتوكول تعاون

الصاوي أحمد





أكد المهندس محسن البلتاجي، رئيس جمعية منتجي ومصدري الحاصلات البستانية “هيا”، أنه بعد تطبيق منظومة الجلوبال جاب على صادرات العنب المصري كأول محصول، لم يرفض الاتحاد الأوروبي أي شحنات من العنب المصري في الموسم المنتهي قبل فترة وجيزة.





وقال البلتاجي، في كلمته أثناء توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الزراعة لتحسين الصادرات الزراعي، إن الاتحاد الأوروبي يقوم بإعادة فحص 20% من كل الشحنات المصرية من الخضراوات والفاكهة، بما يعني بطء الإجراءات التصديرية من مصر.

ولفت إلى أن الاتحاد الأوربي وافق على رفع وارداته من العنب المصري من هذه القوائم، وسيقتصر الأمر ابتداء من الموسم المقبل على الرقابة المتبعة مع الدول الأخرى التي تصدر لتكتل اليورو دون إعادة الفحص بشكل كمي بنسبة 20%.

كانت “المال” قد نشرت تقريرًا في صفحتها الأولى عن موافقة الاتحاد الأوروبي على رفع وارداته من العنب المصري من عمليات الفحص الفني بنسبة 20%، وسيتم اعتبارًا من العام المقبل اتخاذ الإجراءات المتبعة في فحص العنب؛ أسوة بالدول الأخرى.