تأكيدا لما نشرته «المال»: «الإسكندرية لتداول الحاويات» تحصل على حق انتفاع أرض بميناء الإسكندرية

أعلنت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، عن حصولها على حق انتفاع لساحة أرض الشركة التجارية للأخشاب بميناء الإسكندرية عن طريق مزايدة بمساحة تقدر بنحو 33 ألف متر مربع بسعر 70 جنيهاً لكل متر مربع شهرياً لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد بزيادة سنوية 7%.

يأتي ذلك تأكيدا لما نشرته “المال” اليوم في عدد ملحق النقل والملاحة الشهري، تحت عنوان “3 شركات تفوز بـ40 ألف متر مربع بميناء الإسكندرية “، حيث فازت كل من شركة الهندسية للحاويات بقطعة أرض قدرها 3.5 ألف متر مربع، إضافة إلى فوز شركة ناسكو تاورز بقطعة أخرى قدرها 7.6 ألف متر مربع، وذلك في نشاط البضائع العامة.

وأكدت الإسكندرية لتداول الحاويات أن فوزها بالأرض كان بسعر قد وصل إلى 70 جنيها للمتر، إضافة إلى رسوم نظافة للساحة 924 جنيهاً في اليوم، وكذا مصاريف تخزين الحاوية الـ20 قدماً نحو 9.8 جنيه في الأسبوع الأول و13 جنيهاً بعد الأسبوع الأول.

وذكرت الشركة، أن المساحة التخزينية للساحة 33000 حاوية تقريباً، وتم منحها مهلة 9 أشهر لتجهيز الساحة اعتباراً من تاريخ ورود خطاب التخصيص، والتي سوف تستغلها الشركة في تخزين الحاويات.

وحققت الشركة خلال أول 6 أشهر من العام المالي الجاري صافي ربح بلغ 625.24 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 736.06 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأشارت الشركة إلى أنها حققت 1.09 مليار جنيه مبيعات خلال الفترة، مقابل 1.25 مليار جنيه مبيعات في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وكانت هيئة الميناء قد طرحت 3 قطع، تصل مساحة الأولى إلى 33 ألف متر، بشرط تأمين دخول المزاد عليها بقيمة 1.5 مليون جنيه والتي فازت بها الإسكندرية لتداول الحاويات، بينما تقع القطعة الثانية 31 ألف متر، والثالثة 29 ألفًا، ويبلغ تأمين دخول المزاد لكل منهما مليون جنيه، ولم يتقدم لها أحد.

وقسمت باقى القطع المطروحة إلى 6 مساحات مختلفة متخصصة فى نشاط تخزين البضائع العامة، وتشمل 2.8 ألف متر، و5 آلاف متر، و7.6 ألف متر، و2.8 ألف متر، و3.5 ألف متر، و3.4 ألف متر.

يذكر أن أرض التجارية للأخشاب تم ضمها منذ 5 سنوات لهيئة ميناء الإسكندرية، وأصدرت وزارة المالية قرارًا مؤخرًا باعتبارها ضمن الدائرة الجمركية لهيئة الميناء، علاوة على أنها أسندت تطويرها من حيث البنية التحتية لشركة النيل العامة للطرق، بتكلفة تصل إلى 300 مليون جنيه.

وكانت قد سحبت كراسات الشروط كلا من شركات الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة، والمستودعات العامة المصرية، والهندسية للحاويات، ومارين يونايتد جروب، جروب اب للتوكيلات الملاحية، وشركة الخدمات التجارية البترولية ” بتروتريد “، وناسكو تاورز.

وأوضح مسئول هيئة ميناء الإسكندرية أن تلك القطع مخصصة لأنشطة الحاويات والبضائع العامة، والصب الجاف، والصب السائل، وكانت البداية بطرح أنشطة الحاويات والبضائع العامة .

ولفت المصدر إلى أن المساحات المطروحة تصل مدة الانتفاع بها إلى 3 سنوات، وجميعها تقع بالمنطقة الخامسة بميناء الإسكندرية، مع منح مزاولة نشاط التخزين والمستودعات فى حالة ترسية المساحة على أى شركة.