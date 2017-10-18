تأكيدا للمال.. وقف أحد المتعاملين على غاز مصر بشبهة التلاعب

رجب عز الدين: قررت هيئة الرقابة المالية إيقاف أحد المتعاملين من التعامل بالشراء على أسهم غاز مصر، وذلك تأكيد لما نشرته "المال"، في عددها الصادر اليوم الأربعاء، بشبهة التلاعب. وقالت الهيئة، في بيان للبورصة اليوم، إن المتعامل المذكور يحمل الكود…

رجب عز الدين:

قررت هيئة الرقابة المالية إيقاف أحد المتعاملين من التعامل بالشراء على أسهم غاز مصر، وذلك تأكيد لما نشرته “المال”، في عددها الصادر اليوم الأربعاء، بشبهة التلاعب.

وقالت الهيئة، في بيان للبورصة اليوم، إن المتعامل المذكور يحمل الكود الموحد رقم 2174338، وسيتم وقفه لحين انتهاء فترة التحقيقات بالهيئة وبما لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ القرار.



ونشرت “المال” في خبرها المذكور اتجاه الهيئة العامة للرقابة المالية، لإيقاف أكواد مستثمرين، وشركات سمسرة، حال ثبوت تورطهم فى تحريك سعر سهم غاز مصر، بحسب نتائج التحقيقات التي تجريها حاليا، وسط جدل بين المتعاملين حول القيمة السوقية العادلة له.

وقال مصدر مسئول بالهيئة، إن إلغاء التداولات على أسهم غاز مصر يعود لاكتشاف شبهة تلاعبات من جانب بعض المساهمين، وجار التحقيق في الأمر.

وألغت «الرقابة المالية» خلال الفترة الاخيرة العمليات المنفذة على سهم غاز مصر 11 مرة، ما دفع الشركة لإصدار بيان أمس تطالب فيه الهيئة بالتحقيق فى صحة وسلامة التداولات على السهم، نظرا للاستفسارات المتكررة من المساهمين بشأن الإلغاء المتكرر للعمليات.

وحذرت الهيئة شركات السمسرة في الأوراق المالية من تنفيذ أي أمر شراء علي السهم صادر من العميل أو لصالح عملائه خلال تلك الفترة.

وقالت الشركة فى بيان إنها تتلقى استفسارات من بعض المساهمين حول الأسباب الإلغاء المتكرر على السهم مشيرة إلى تأكيدها على عدم وجود أى أحداث جوهرية غير معلنة.

واعتمدت الرقابة المالية الاسبوع الماضى القيمة العادلة للسهم عند 175.39 جنيه للسهم وفقا لدراسة أعدتها شركة أصول عربية للاستشارات المالية المستشار المالى للتقييم.

وقالت أصول عربية إن القيمة العادلة للسهم تتراوح بين 159.44 جنيه، و208.11 جنيه، وبمتوسط حسابي للقيمة العادلة للسهم تبلغ 175.39 جنيه لكل سهم من أسهم الشركة البالغة 12 مليون سهم.

وطلبت الهيئة العامة للرقابة المالية من شركة غاز مصر في أغسطس الماضي، تكليف أحد المستشارين الماليين المستقلين لإعداد دراسة قيمة عادلة خلال شهر من تاريخه، على إثر الارتفاعات التي شهدها السهم بالفترة الماضية.



ويبلغ رأسمال غاز مصر 120 مليون جنيه، موزعا على 12 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.