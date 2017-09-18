تأكيدا للمال.. بلتون تعيد النظر فى إتمام صفقة الاستحواذ على ريفى

رجب عزالدين تأكيدا للمال، قالت شركة بلتون المالية القابضة، إن شركة ريفى لا تزال أحد الخيارات المطروحة فى إطار خطة الشركة للتوسع فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية خلال الفترة الراهنة. جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات البورصة المصرية،…



رجب عزالدين

تأكيدا للمال، قالت شركة بلتون المالية القابضة، إن شركة ريفى لا تزال أحد الخيارات المطروحة فى إطار خطة الشركة للتوسع فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية خلال الفترة الراهنة.

جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات البورصة المصرية، بخصوص خبر نشرته “المال” فى عددها الصادر أمس الأحد، حول اتجاه الشركة لإعادة النظر فى الاستحواذ على ريفى.

وقال سامح الترجمان، رئيس مجلس إدارة بلتون لـ”المال” إن شركته تتجه لإعادة النظر فى إتمام صفقة الاستحواذ على شركة «ريفي» للتمويل متناهى الصغر، وأرجأت البت بالصفقة لمطلع عام 2018.

وكانت «بلتون» قد قررت فى شهر مارس من العام الماضى الاستحواذ على %70 من «ريفى» بقيمة 105 ملايين جنيه، واعتمدت جمعيتها العمومية القرار فى يونيو 2016.

وأضاف الترجمان، أن «بلتون» تدرس مدى تناسب الظروف الراهنة لإضافة شركة جديدة تحت مظلة «بلتون»، مضيفا أن الاستحواذ على «ريفي» يتطلب استعدادات وتجهيزات مختلفة، فى وقت ينصب فيه تركيز الشركة على التوسع الخارجى وتقوية قطاعى السمسرة وبنوك الاستثمار.

وأكد أن «بلتون» لم تتخذ قرارا بالتراجع عن إتمام الصفقة بعد، وإنما ستدرس الوضع مع بداية العام الجديد.

وحددت شركة «فاروس» المالية القابضة – المكلفة بمهمة المستشار المالى المستقل – قيمة سهم «ريفي» بنحو 70.09 جنيه، وفقا لمتوسط 4 طرق تقييم.

وحصلت «ريفي» فى فبراير 2015، على أول ترخيص من هيئة الرقابة المالية لمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر، ويبلغ رأسمالها المدفوع 22.5 مليون جنيه، ويملك رجل الأعمال نجيب ساويرس حصة غير مباشرة بنسبة %60 من هيكل ملكيتها.