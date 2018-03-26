تأكيدا للمال.. المصرية الكويتية تدرس استثمارات جديدة بقيمة 300 مليون جنيه

رجب عزالدينقالت شركة القابضة المصرية الكويتية إنها تدرس ضخ استثمارات جديدة لرفع القدرات التوليدية لمحطة كهرباء برج العرب بقيمة اجمالية تتراوح بين 250 إلى 300 مليون جنيه وذلك تأكيدا لما نشرته المال أمس الأحد.وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن محطة برج العرب مملوكة للشركة الوطنية للطا



رجب عزالدين

قالت شركة القابضة المصرية الكويتية إنها تدرس ضخ استثمارات جديدة لرفع القدرات التوليدية لمحطة كهرباء برج العرب بقيمة اجمالية تتراوح بين 250 إلى 300 مليون جنيه وذلك تأكيدا لما نشرته المال أمس الأحد.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن محطة برج العرب مملوكة للشركة الوطنية للطاقة _التابعة- ومن المقرر رفع قدرتها التوليدية من 70 ميجاوات إلى 100 ميجاوات .

وقال هيثم عبدالمنعم، مدير علاقات المستثمرين بالقابضة الكويتية، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أنه، يجرى العمل على رفع القدرات فى غضون 18 شهراً تقريباً، لتلبية احتياجات السوق والمصانع من الطاقة.

وأوضح أن «شركة الوطنية» رفعت القدرات من 40 إلى 70 ميجاوات، خلال 2017، باستثمارات بلغت حوالى 450 مليون جنيه، ومن المقرر ظهور الأثار الإيجابية لتلك التوسعات على نتائج الأعمال، خلال العام الحالى.

تمتلك شركة الوطنية للطاقة – كهربا، محطتين توليد بمدينة برج العرب، ومحطة بالجامعة الأمريكية فى التجمع الخامس، بالإضافة إلى محطتين فى مدينة 6 أكتوبر، وتساهم «القابضة» فى الشركة بنحو %91،95.

كانت «القابضة الكويتية» قد حققت صافى ربح قدره 120 مليون دولار فى 2017، مقابل 57.8 مليون دولار فى 2016 بنسبة نمو %108، كما قفزت أرباح الربع الأخير %361 إلى 37 مليون دولار، مقارنة بالفترة المماثلة من 2016.

يشار إلى أن القابضة الكويتية كانت قد رفعت حصتها فى شركة الدلتا للتأمين، مطلع الشهر الحالى من 32.02 إلى %55.4، عبر شراء 5.8 مليون سهم، بقيمة 116.87 مليون جنيه.