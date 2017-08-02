تأكيدا للمال.. القومية للأسمنت تعلن إلغاء مناقصة طواحين الفحم

رجب عزالدين:قالت شركة القومية للأسمنت إن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية أخطرتها بضرورة تحديث دراسة الجدوى الاقتصادية لمناقصة استخدام الفحم.جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارت البورصة بخصوص الخبر المنشور فى جريدة المال بعددها الصادر اليوم الأربعاء تحت عنوان "القابضة تلزم القومية للأسمنت بإلغاء م

رجب عزالدين:

قالت شركة القومية للأسمنت إن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية أخطرتها بضرورة تحديث دراسة الجدوى الاقتصادية لمناقصة استخدام الفحم.

جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارت البورصة بخصوص الخبر المنشور فى جريدة المال بعددها الصادر اليوم الأربعاء تحت عنوان “القابضة تلزم القومية للأسمنت بإلغاء مناقصة طواحين الفحم”.

وقال البيان “طلبت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية تحديث دراسة الجدوى الاقتصادية لاستخدام الفحم فى ضوء المتغيرات الاقتصادية الأخيرة فى مصر، مع ضرورة إعادة طرح المناقصة شاملة طلب بدائل التمويل، إضافة إلى أنه جار الاتفاق مع شركة بتروتريد لإعادة جدولة ميديونية الشركة القومية”.



وقال سعيد عبد المعطى، رئيس مجلس إدارة القومية للأسمنت، إن الشركة القابضة أرجعت قرار إلغاء المناقصة لرغبتها فى الوصول لمزيج الوقود الأفضل للقومية للأسمنت عبر إعداد دراسة فنية.

وأضاف فى تصريحات للمال “أن قرار القابضة يأتى رغم تحول كل شركات الأسمنت فى السوق المحلية إلى الفحم فى توليد طاقة المصانع وابتعادها عن تشغيلها بالغاز الطبيعى لارتفاع التكلفة.



وقررت الشركة قبول استقالة الكيميائى سعيد عبد المعطى، محمود رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة والمهندس محمد عونى عبدالمجيد عجور عضو مجلس الإدارة وتعيين المهندس علاء عبدالكريم حسن محمد رئيس مجلس إدارة، وعضو منتدب والمهندس إبراهيم أحمد إبراهيم حرك عضو غير متفرغ لمجلس الإدارة.