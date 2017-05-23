تأكيدا للمال.. القاهرة للأدوية تضيف خط إنتاج جديد لصالح آبوت

مصطفى طلعت: أعلنت شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية عن قيام شركة آبوت الأمريكية للأدوية بتوريد خط إنتاج أشربة جديدة لإنتاج بروفين شراب على حسابها. وقالت الشركة، في بيان رداً على استفسارات البورصة، إنه يتم بيع المنتج إلى شركة آبوت مقابل…

مصطفى طلعت:

أعلنت شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية عن قيام شركة آبوت الأمريكية للأدوية بتوريد خط إنتاج أشربة جديدة لإنتاج بروفين شراب على حسابها.

وقالت الشركة، في بيان رداً على استفسارات البورصة، إنه يتم بيع المنتج إلى شركة آبوت مقابل هامش الربح المتوقع من المستحضر وما يتم إنتاجه وبيعا على حسب ما يطلب من شركة آبوت.

يأتي ذلك تأكيداً لما نشرته “المال”، في عدد الصادر الخميس الماضي، تحت عنوان ” القاهرة للأدوية تضيف خط إنتاج جديدا.. للأشربة”، لصالح شركة أبوت الأمريكية.

يذكر أن آبوت الأمريكية سجلت مبيعات بالسوق المحلية بلغت 230 مليون جنيه، خلال الربع الأول من العام الحالى، وفقًا لتقرير صادر عن مؤسسة «IMS» العالمية للمعلومات الصيدلانية.

وقال عوض جبر رئيس الشركة فى تصريحات لـ«المال» إلى أن، شركته تعمل على الانتهاء من تسجيل 4 مستحضرات جديدة «للأمراض المستعصية» بوزارة الصحة، مؤكداً استعداد الشركة لإنتاجها فور الحصول على موافقة الوزارة.

وقفزت أرباح القاهرة للأدوية إلى 71.9 مليون جنيه، خلال فترة الـ 9 أشهر الأولى من العام المالى الحالى 2016 – 2017، مقابل 33 مليون جنيه، الفترة المماثلة من العام المالى الماضى، بنسبة نمو فى الأرباح 117.9 %.

ويبلغ رأسمال الشركة، المرخص به 500 مليون جنيه، والمصدر والمدفوع 119.4 مليون جنيه، موزع على 119.4 سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد، وتستهدف نموًا فى صافى أرباحها إلى 88.5 مليون جنيه، خلال الموازنة التقديرية 2017 – 2018، مقابل أرباح متوقعة بقيمة 48.3 مليون جنيه، العام المالى الحالى.

