تأكيدا للمال.. العربية للاستثمارات توافق على الهيكلة الإدارية

أسماء السيد:وافق مجلس إدارة شركة "العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية" على إعادة الهيكلة الموسعة للإدارات التنفيذية ومجالس إدارات الشركات التابعة، يأتي ذلك تأكيدًا لما نشرته المال بعددها الصادر صباح أمس الإثنين.وأضافت أن مجلس اﻹدارة وافق على استراتيجية التوسع على القطاعات ال

أسماء السيد:

وافق مجلس إدارة شركة “العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية” على إعادة الهيكلة الموسعة للإدارات التنفيذية ومجالس إدارات الشركات التابعة، يأتي ذلك تأكيدًا لما نشرته المال بعددها الصادر صباح أمس الإثنين.

وأضافت أن مجلس اﻹدارة وافق على استراتيجية التوسع على القطاعات الواعده في السوق، إلي جانب إضافة خطوط انتاج جديدة لشركة طوبلاط للانتاج المعاماري بمنطقة أبو رواش والعالمين.

وأضافت الشرركة في بيان حصلت “المال” على نسخه منه، أن مجلس إدارتها وافق على التعاقد مع أحد المكاتب العالمية لدراسة وتقديم المشورة في تنفيذ تحفظات مراقب الحسابات عن العام المالي النتهي 2016.

وكانت “المال” نشرت صباح أمس اإاثنين حوارًا موسع لشركة العربية تحدثت فيه عن خطط الشركة التوسعية، وأزمة شركتها التابعة.