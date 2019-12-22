تأكيدا لـ «المال».. هشام توفيق يشهد توقيع عقد تجميع 105 أتوبيسات بـ«الهندسية للسيارات»

ويعد هذا المشروع بمثابة إعادة إحياء للشركة الهندسية لصناعة السيارات واستغلال خطوط إنتاج الشركة، فضلا عن تعميق صناعة الاتوبيسات فى مصر.

شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام توقيع عقد اتفاق لتجميع أتوبيسات لدى الغير بين الشركة الهندسية لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية وشركة فرست أوتوموتيف لصناعة السيارات – وكيل شركة يوتونج الصينية والتي تعد من كبرى الشركات في صناعة الأتوبيسات.

وكانت “المال” قد نشرت فى سبتمبر الماضى ، أن الشركة الهندسية لصناعة السيارات تقترب من التعاقد على تجميع 100 أتوبيس من إنتاج شركة يوتنج الصينية ، والتى تعد من كبرى الشركات العالمية لتصنيع الأتوبيسات السياحية، ضمن خطة التصنيع للغير لتعظيم الإيرادات واستغلال خطوط الإنتاج التابعة.

قال الدكتور مدحت نافع، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية للمال ، إن التعاقد على تجميع الأتوبيسات يأتى كمرحلة أولى تمهيدا للتوسع فى استراتيجية التصنيع للقطاع الخاص ، لافتا إلى أن «الهندسية للسيارات» لديها إمكانيات تتيح لها تجميع الأتوبيسات بمواصفات فنية عالية.

ووقع العقد عن الشركة الهندسية لصناعة السيارات اللواء أمين يحيى القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وعن شركة فرست أوتوموتيف خالد جيوشي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بحضور الدكتور مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، بالإضافة إلى هشام توفيق .

وجاء ذلك على هامش المؤتمر الاقتصادى للأهرام .

وتقوم الشركة الهندسية – وفقا للعقد – بتجميع عدد 105 أتوبيسات ماركة YUTONG تحت إدارة وإشراف شركة فرست أوتوموتيف على خطوط الإنتاج بالشركة الهندسية، مع تجهيز وتدريب العمالة المتخصصة والمختارة من الشركة الهندسية لتنفيذ المشروع.

وتلتزم شركة فرست أوتوموتيف بتوريد المكونات والأجزاء المستوردة والمحلية والعنابر والمستلزمات الضرورية لتجميع أتوبيس كامل.

ويعد هذا المشروع بمثابة إعادة إحياء للشركة الهندسية لصناعة السيارات واستغلال خطوط إنتاج الشركة، فضلا عن تعميق صناعة الاتوبيسات فى مصر.

وذكر مدحت نافع في وقت سابق ل المال، أن الشركة الهندسية التابعة للقابضة للصناعات المعدنية، لديها ما يقرب من 1500 عامل تمثل طاقة بشرية، تحتاج إلى تأهيل للتعامل مع متطلبات التصنيع، وتشكل فى نفس الوقت عبئا ماليا على نتائج أعمال الشركة، مضيفا: «نعمل على إعداد خطط لإعادة الهيكلة المالية والإدارية».

وكانت الشركة القابضة المعدنية قد وقعت مؤخرا، اتفاقا مبدئيا مع شركة «ماز» البيلاروسية، بهدف تصنيع الأتوبيسات التى تعمل بالغاز الطبيعي، لصالح شركة الهندسة لصناعة السيارات التابعة لها.