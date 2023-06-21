تأكيدا لـ "المال".. ربيع: طرح 20% من أسهم «القناة للرباط وأنوار السفن» فى البورصة

أعلن

، رئيس هيئة قناة السويس عن طرح نسبة 20% من أسهم شركة القناة للرباط وأنوار السفن التابعة لها فى البورصة.

وأكد خلال فعاليات المؤتمر الصحفي أمس الأربعاء، أن أصول

ملك لشعبها وغير وارد خصخصة أي أصول لها ، وتم طرح 20% من أسهم شركة الرباط في البورصة كتجربة ودخلت حاليا تحت عباءة الشركة القابضة للصناعات والخدمات البحرية بهدف استكمال عملية الطرح والتي متوقعا لها تحقيق عائد كبيرعلى قناة السويس وبالتالي على الدولة المصرية.

يذكر أن مجلس الوزراء وافق على تحويل شركة القناة لرباط وأنوار السفن، والشركة البورسعيدية للأعمال الهندسية والإنشاءات البحرية إلى شركتي قطاع أعمال عام تابعتين لشركة قناة السويس القابضة للصناعات والخدمات البحرية والاستثمار، التى تم الموافقة على تأسيسها في مطلع يونيو الجاري.

وكانت المال قد نشرت خلال شهر مارس الماضي أن هيئة قناة السويس حددت نسبة 20% من أسهم شركة القناة للرباط وأنوار السفن التابعة لها للطرح فى البورصة، ضمن البرنامج الحكومى المتضمن 32 كياناً فى 18 قطاعا اقتصاديا، حسبما ذكر الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة.