تأكيدا لـ «المال».. العاصمة الإدارية تحل أزمة توقف إنشاءات مشروع ذا سيتى التابع لماستر جروب

وكانت تقارير صحفية قد تحدثت سابقاً عن توقف إنشاءات مشروع ذا سيتى المملوك لماستر جروب ، بسبب عدم سداد الشركة أقساط الأراضى لصالح شركة العاصمة ، وما تلى ذلك من سفر رئيس الشركة محمد لاشين للخارج وعدم عودته حتى الآن

تأكيدا لجريدة المال… أعلنت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية موافقتها على استئناف أعمال البناء والإنشاءات بأرض مشروع The City التابع لشركة ماستر جروب بالحى السكنى السابع، وذلك بعد انتهاء جدولة المستحقات المالية الخاصة بقطعة الأرض.

وأكدت شركة العاصمة الإدارية، أنه تم الانتهاء من وضع برنامج زمنى لتنفيذ مشروع The City والذى يقع بالحى السكنى السابع على قطعة الأرض رقم H2 ، وإلزام الشركة العقارية بآليات التنفيذ طبقا لبنود التعاقد ، مع القيام بفتح حساب بنكى مشروط خاص بالمشروع يضمن حقوق الجميع.

وأشارت إلى القيام بتوقيع عقد مقاولة لاستكمال التنفيذ فى المشروع وإنهاء عمليات البناء ، فى إطار وضع خطة تنفيذية تكفل مضاعفة أعمال الإنشاءات ، بغرض تعويض النسب الإنشائية التى توقفت خلال الثلاثة أشهر الماضية.

ونوهت شركة العاصمة إلى العملاء وكافة المتعاملين مع شركة ماستر جروب بأعمال ترتبط بمشروع The City ، أنه تم إدراج البيانات البنكة للحساب المشروط الذى تم إنشاؤه لهذا الغرض ، ولن يسمح أو يعتد بأى مبالغ تسدد خارج هذا الحساب.

ونشرت المال في نهاية شهر أغسطس الماضي عن اقتراب شركة العاصمة الادارية للتنمية العمرانية، من حل أزمة مشروع ذا سيتى بالعاصمة التابع لشركة ماستر جروب للتطوير العقارى، والذى يشهد توقفاً تاماً فى أعمال الإنشاء منذ فترة.

وكانت تقارير صحفية قد تحدثت سابقاً عن توقف إنشاءات مشروع ذا سيتى المملوك لماستر جروب ، بسبب عدم سداد الشركة أقساط الأراضى لصالح شركة العاصمة ، وما تلى ذلك من سفر رئيس الشركة محمد لاشين للخارج وعدم عودته حتى الآن.

وقال اللواء أحمد زكى عابدين رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن الأخيرة بذلت كل الجهود لحل أزمة مشروع ذا سيتى نظراً لشراء عدد كبير من المواطنين فى المشروع، وتمت مؤخراً الموافقة على جدولة الأقساط المستحقة على ماستر جروب ، وتأجيل سداد الأقساط لمدة 6 شهور مقبلة.

وأكد عابدين حينها لـ “المال” أن ماستر جروب فتحت حسابا فى أحد البنوك المحلية لإيداع حصيلة شيكات العملاء وتلقى الأقساط الدورية منهم لاستكمال عمليات الإنشاء والتى من المتوقع أن تعود خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وأوضح أن أحد أشقاء محمد لاشين رئيس ماستر جروب هو الذى قام بالتوقيع على الإجراءات الجديدة وتعهد باستكمال الأعمال الإنشائية من جديد فى ظل سفر محمد لاشين للخارج وصعوبة عودته خلال الفترة الحالية.

ويقع مشروع ذا سيتى على مساحة 54 فدانا فى منطقة «R 7» كانت الشركة قد اشترتها بقيمة 800 مليون جنيه، وخططت ماستر جروب لإنشاء مشروع سكنى متكامل باستثمارات 4.5 مليار جنيه، وبالفعل باعت النسبة الأكبر من المشروع، وكان من المخطط تسليم المرحلة الأولى منه مطلع عام 2022.

كما قامت ماستر جروب ببيع الوحدات داخل مشروع سيتي أوفال بالمخالفة الاشتراطات التي وضعتها العاصمة، وكانت الشركة ترغب فى إنشاء المشروع على مساحة 37 فدانا وقدرت الاستثمارات المتوقعة للمشروع بحوالي 3.8 مليار جنيه تستهدف من خلالها مبيعات بحوالي 6 مليارات جنيه.

وسددت الشركة بالفعل مقدم الأرض لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، حيث حصلت الشركة على الأرض بقيمة 687 مليون جنيه.