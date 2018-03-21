تأكيدا لـ «المال».. أبناء حسن علام تستحوذ على حصة حاكمة فى بجسكو

كتب - مصطفى طلعت:استحوذت شركة أبناء حسن علام القابضة للمقاولات على حصة حاكمة بلغت 60 % من “الاستشارات الهندسية لمشروعات القوى الكهربائية - بجسكو” فى صفقة قيمتها 421 مليون جنيه.أكد حازم بركات، رئيس مجلس إدارة «بى بى إى بارتنرز» للاستثمار المباشر، أن النسبة المبيعة تم



كتب – مصطفى طلعت:

استحوذت شركة أبناء حسن علام القابضة للمقاولات على حصة حاكمة بلغت 60 % من “الاستشارات الهندسية لمشروعات القوى الكهربائية – بجسكو” فى صفقة قيمتها 421 مليون جنيه.

أكد حازم بركات، رئيس مجلس إدارة «بى بى إى بارتنرز» للاستثمار المباشر، أن النسبة المبيعة تمثل 20 %، حصة البنك التجارى الدولى فى بجسكو، بالإضافة إلى 40 % موزعة بواقع 20 % لمجموعة سعود كونسلت، و15 % لبى بى إى باور و5 % لصالح “BPE” للاستثمار المباشر، وهى كيانات تديرها شركته.

يأتى ذلك تأكيدًا لانفراد “المال” فى عددها الصادر نهاية يناير الماضى، بالإعلان عن تفاصيل الصفقة.

وأوضحت المصادر لـ«المال» وقتها، أن أبناء حسن علام تقدمت بعرض شراء لحصة حاكمة فى “بجسكو”، وأن شركة بى بى بارتنرز ومساهمين آخرين أبدوا استجابة مبدئية للعرض.

وأشار “بركات”، فى تصريحات خاصة، إلى أن مكتب معتوق بسيونى تولى مهمة المستشار القانونى للمشترى، و “وايت آند كيس” للبائع، موضحاً أن شركة بلتون لتداول الأوراق المالية لعبت دور سمسار ومنفذ الصفقة.

وشهدت شاشات تداول البورصة، أمس الثلاثاء، تنفيذ صفقة بقيمة 421 مليون جنيه على شركة الاستشارات الهندسية لمشروعات القوى الكهربائية “بجسكو” فى سوق الصفقات بخارج المقصورة.

وبعد تنفيذ الصفقة، تحتفظ الحكومة بحصتها البالغة 40 % فى بجسكو، تتوزع بين الشركة القابضة للكهرباء بنسبة 20 %، وكذلك هيئة الطاقة النووية بواقع 15 %، بالإضافة إلى حصة الشركة المصرية لهندسة نظم الطاقة EBS التى تبلع 5 %.

و”بجسكو” هى أول شركة مصرية تقدم خدمات الاستشارات الفنية والهندسية لمشروعات الكهرباء، وفازت مؤخراً بعقد الاستشارى لعدة مشروعات، من ضمنها عقد الإدارة والإشراف على تنفيذ محطة إنتاج كهرباء أسيوط البخارية، بقدرة 650 ميجاوات.