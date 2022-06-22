تأكيدا لـ«المال».. هيئة قناة السويس تدمج شركتين تابعتين تحت اسم «البورسعيدية للأعمال الهندسية والإنشاءات البحرية»

أصدرت هيئة قناة السويس قرارا برقم 204 لعام 2022، بدمج شركتي الأعمال الهندسية البورسعيدية والقناة للإنشاءات البحرية في شركة واحدة .( شركة مساهمة مصرية ) تحت أسم الشركة البورسعيدية للأعمال الهندسية والإنشاءات البحرية إحدي شركات القطاع العام التابعة لهيئة قناة السويس بدءا من إبريل الماضي.

وتم نشر القرار في جريدة الوقائع المصرية الرسمية خلال يونيو الجاري.

يذكر أن “المال” أعلنت في ابريل الماضي عن دمج شركتي القناة للإنشاءات البحرية» و« الأعمال الهندسية البورسعيدية» التابعتين لها ، ببورسعيد ، فى كيان واحد، خلال اجتماعات الجمعية العمومية الغير عادية الأخيرة ، وفي إطار خطة إعادة الهيكلة وتحويلها من شركات خاسرة إلى مؤسسات رابحة.

وبدأت هيئة قناة السويس تطبيق المرحلة الأولى من خطة إعادة هيكلة الشركات التابعة لها، والتى تبدأ بالشركات الثلاث الأكثر تكبدا للخسائر، ممثلة فى “القناة للإنشاءات البحرية” و”الأعمال الهندسية” و”ترسانة السويس البحرية ” منذ 2019 من خلال إسناد مهمة التطوير وإعادة الهيكلة لأحد المكاتب الاستشارية المتخصصة.

وذكرت مصادر مطلعة في تصريحات سابقة، أن فريق إعادة الهيكلة يسعى إلى دمج الشركات ذات النشاط الواحد والتوسع فى الأنشطة اللوجستية، وعقد شراكات مع المستثمرين الأجانب والعرب فى نشاط بناء السفن.

ويذكر أن شركة القناة للإنشاءات البحرية تعد إحدي الشركات المتخصصة في بناء وإصلاح الوحدات البحرية وإصلاح المحركات وتحوير سفن أعالى البحار وبناء العائمات وفى مجال الإنشاءات والمشغولات المعدنية وفى خدمات البترول وفى مجال السياحة والقياس والتفتيش